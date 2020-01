Németh Fannit választották a Kelet-balatoni Borlovagrend negyedik királynőjének

Új borkirálynőt választott a Kelet-balatoni Borlovagrend a szervezet hagyományos Vince-napi bálján.

A programot az egyik helyi hotel konferenciatermében tartották szombaton este. A bálon rekordszámú vendéget, közel 200 résztvevőt köszönthetett Jurcsó János, Balaton­kenese polgármestere.

Győrfi Károly, a Kelet-Balatoni Borlovagrend elnöknagymestere elmondta, a bál egyik legünnepélyesebb pillanataként megkoronázták a borrend új borkirálynőjét: Németh Fanni személyében a szervezet negyedik borkirálynőjét választották meg, megbízatása elődjéhez hasonlóan három évre szól. A borkirálynő feladata a kulturált borfogyasztás népszerűsítése és a borrend rendezvényein való részvétel lesz.

A rendezvényen tizenhárom új borapródot is avattak, akik a jövőben kérhetik majd a tagságba való felvételüket, mondta el Győrfi Károly.

A Vince-napi borbál hagyományaihoz híven a borrendi tagok kóstolót hoztak újboraikból, a vendégek közel harmincféle nedű, főként fehérbor közül választhattak. A borlovagrend határon túli kapcsolatait erősítendő a bálon részt vett a vajdasági Bajmokról érkezett Szent Trifon borlovagrend több tagja. Emellett a hagyományokhoz híven bemutatkozott egy nem kelet-balatoni borászat is, a borlovagrend most egy hajós-bajai borvidéki pincészetet hívott meg, hogy tartson borbemutatót.

A bál résztvevői megismerkedhettek a közelmúltban alakult Szent István pálinkarend tevékenységével, míg egy veszprémi szabóság jóvoltából hagyományőrző viseletekből rendezett kiállítást is megtekinthették a vendégek.

A vacsora előtt operettműsor, az étkezés után retró zenei slágerek szórakoztatták a vendégeket, a jó hangulatú mulatság ezúttal is hajnalig tartott.