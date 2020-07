Németül beszéltek a gyerekekhez a veszprémi napközis táborban

Egérkéknek öltözve adták elő a Mats és a varázskövek című mesét a gyerekek, akik öt napig együtt játszottak a veszprémi Dózsa-iskola német nyelvű nyári tehetséggondozó táborában. Az utolsó délutánon, pénteken szüleik, rokonaik, barátaik is megnézhették a vidám színdarabot.

Öt napos napközis tábort szervezett németül tanuló alsó tagozatosoknak a Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola.

Csaknem harminc diák vett részt a foglalkozásokon. Lenke Judit és Ruzsicsné Ring Éva drámapedagógiai játékok révén érte el, hogy jobban megismerjék egymást, összebarátkozzanak. Nevelőik segítségével összeállítottak egy színdarabot. A történet alakulásába a gyerekek is beleszólhattak és németül adták elő Mats és a varázskövek történetét, mely szerint a tengerben egy sziklaszirten élt sok kisegér. Télen, amikor fáztak, egyikük talált egy követ, ami fényt és meleget is adott. Ám, ha sokat bányásztak volna ki belőle, leomlott volna az élőhelyük. Így a mese arra is alkalmat adott, hogy a diákokkal a tanítók a természet megóvásáról beszélgessenek.

– Azok a diákok, akiket a nyelvtanulás érdekel, itt többet kaphattak, mint a tanórákon. Igyekeztünk minél többet németül beszélni hozzájuk, a játékok során is. Így kitalálhatták azoknak a szavaknak a jelentését, amiket korábban nem ismertek. Élményeket gyűjthettek, így a következő tanévben még jobb kedvvel tanulhatják a németet – mondták el a pedagógusok a táborról, amit az önkormányzat támogatott. Pályázati úton az étkezéshez és eszközök beszerzéséhez járult hozzá.

– A kisfiam, Ádám már tavaly is itt volt ebben a táborban. Akkor olyan jól érezte magát, hogy idén újra jelentkeztünk. Németül tanul, szereti tanítóit és ilyenkor, a szünidőben még játékosabban bővítheti tudását, mint a tanórákon – mondta el Huszti Viktória, aki más szülőkhöz, felnőttekhez hasonlóan szívesen megnézte a gyerekek táborzáró produkcióját.