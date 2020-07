Nemzeti zászlóval köszöntötték a dolgozókat Balatonakaliban

„Tisztelem ezeket az embereket, mert tisztességgel, precízen dolgoznak, és ezt tették reggeltől estig a vírus idején is. ”

– Sokan közülük évtizedek óta itt vannak, többen annak idején még tanulónak kerültek ide – mondta el Tóth Béla, Balatonakaliban élő üzletember, aki ötven, főként helybeli embernek ad munkát. Nemzetiszínű zászlóval köszönte meg nekik, hogy kitartottak, és a vírus után mindenki az eredeti munkahelyén állhatott munkába.

-Senkit nem küldtem el, és azoknak, akik a vendéglátásban dolgoznak, a vírus ideje alatt másik területen biztosítottam munkát, szögezte le Tóth Béla. Az üzletember, akit szakmai múltja és közvetlensége miatt az egész országban ismernek és tisztelnek, kiemelte, számára nagyon fontos az, hogy jó kapcsolatban álljon a dolgozóival, mert sikeres, illetve eredményes munkát csak így lehet végezni. Szerinte egy szakmailag jól képzett, összetartó és jókedélyű csapatban óriási erő van!

– Mi azt tartjuk normálisnak, hogy odafigyelünk egymásra, tiszteljük és megbecsüljük a másikat, alázattal tekintünk a munkára, mindezt egész életemben elsődlegesnek tartottam, vélekedett Tóth Béla, aki első kisboltját még 1998-ban nyitotta meg Balatonakaliban, ami sokáig mindössze hét dolgozóval működött.

Előtte húsz éven át vezetett egy élelmiszerüzletet, szintén Akaliban, ahol megtanulta a szakma minden csínját-bínját. Sok évtizedes tapasztalattal rendelkezik, folyamatosan, lépésről lépésre bővített minden téren, így a működési területen, és a létszámot tekintve is. Úgy fogalmaz, mindebben óriási segítséget jelentett neki, hogy soha nem félt kockáztatni, mindig is készen állt a szokatlan, kevésbé ismert dolgokra, és ma is esküszik arra, hogy az újdonságok, amit máshol nem lehet megtalálni, az udvarias kiszolgálással és a tökéletes minőséggel együtt nyerő lehet az idegenforgalomban, illetve a vendéglátásban.

Az emberek megbecsülése szerinte amiatt is lényeges, mert nagyon nehéz megfelelő munkaerőt találni, és aki a vendéglátásban, illetve a szolgáltatásban dolgozik, különös tekintettel a Balaton partra. Nem engedheti meg magának, hogy a „gépezetbe porszem kerüljön”, és ne legyen tökéletes a munka, illetve a kínálat. A jó csapat amiatt is lényeges, mert a vendégek azonnal megérzik a feszült hangulatot, a silány minőséget, és az üzletember szerint oda bizony nem mennek vissza, ahol ezt tapasztalják. Szerinte a kialakult helyzetnek nyertese lehet a hazai turizmus, a balatoni idegenforgalom. A tóhoz ezen a nyáron feltehetően még többen jönnek majd, és azok is az itteni nyaralást választják, akik korábban máshol pihentek, illetve külföldre mentek.

Tóth Béla arról is beszélt, hogy helybeli lévén nagyon fontosnak tartja a faluval, valamint a lakókkal való jó kapcsolatot is, ezért évente rendezvényekkel, például fánksütéssel és bállal ajándékozza meg őket. Májusfát is állít minden évben, amit helyi táncosok kitűnő hangulat mellett kitáncolnak. A fát idén a járványhelyzet miatt nem tudta a megszokott módon elhelyezni, ezért azt szintén a dolgozóik kapták meg, akiket május elsején nemzeti színű zászlóval is köszöntött. Az üzletember a legnagyobb sikerének azt tartja, hogy mindkét gyermeke kiveszi részét a munkából, és sokat segítenek neki mindenben, amit ő a hivatásának tekint.