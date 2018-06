Nemzetközi versenyben indul Veszprém – Pénteken érkezik a zsűri

Pénteken érkezik Veszprémbe az Entente Florale Europe nemzetközi környezetszépítő verseny zsűrije.

Nyolcórás séta

Az önkormányzat, a szolgáltató és több szervezet munkatársai hónapok óta megfeszítetten dolgoznak, hogy minden készen álljon a bejáráson. A zsűri tizenhárom tagja –építészek, táj- és kertépítészek, turisztikai szakemberek –pénteken járják végig a várost. „A kiválasztott helyszíneket –Veszprémvölgyi-tó, jezsuitatemplom, Kolostorok és kertek rendezvénytér, Óváros tér, Szentháromság-szobor, vár, Benedek-hegy, Szerelem-sziget, rézsűs játszótér, rózsakert, Csillag úti óvoda, Alsóvárosi temető és állatkert –nyolcórás séta során mutatjuk be” –mondta Porga Gyula polgármester.

Tavaly Lajoskomárom mellett Veszprém nyerte el a Virágos Magyarországért környezet­szé­pítő verseny fődíját, amivel a megyeszékhely kivívta a jogot, hogy képviselje az országot a nemzetközi versenyen. Porga Gyula polgármester elmondta, az előírásoknak megfelelően tíz szempont mentén készült fel a város a megmérettetésre. A várostervezés és -fejlesztés előkészületeinek munkáit, a tájképet, a környezetvédelmet, a civil és környezetvédelmi partneri együttműködéseket, a város zöld felületi rendszerét, a város épített örökségét, a turizmusban betöltött szerepét, a helyi rendezvényeket és a kommunikációt is bemutatják pénteken. A polgármester hozzátette, a zsűri néhány hete megkapta a város portfólióját, amelyben a megadott témakörök szerint mutatkozik be Veszprém, emellett a bizottság tájékozódását segíti pénteken a tíz helyszínt bemutató sétálófüzet is, továbbá az állomásokon rövid előadásokat hallhatnak, és részletes információs tablókat is kihelyeznek. A hosszú hónapok óta tartó munkát a zsűri komplex szempontrendszer alapján értékeli.

Az önkormányzat külön forrást biztosított a versenyre

Az állomásokon a zöld felületi állomány karbantartása, több helyen a burkolat javítása, felújítása mellett az utcabútorokra elhelyezett hirdetések és matricák eltávolítását, valamint az épített elemek karbantartását is el kellett végezni, mondta kérdésünkre Temesvári Balázs, a VKSZ Zrt. vezérigazgatója. Megújult az Alsóvárosi temetőben az első világháborús emlékmű, valamint a Csillag úti óvodában a játszószerek és a padok. Az óvodában új árnyékoló napvitorlát is elhelyeztek. Az önkormányzat külön forrást biztosított a versenyre való felkészüléshez, ami lehetővé tette a Kolostorok és kertek völgyében a rézsűs játszótér megújítását.

A virágosítási versenyre való felkészülésként jelentek meg a város területén, több helyszínen is tavaszi virágzó hagymás növények, továbbá a város négy helyszínén – ­Aulich utcai körforgalom; Kálvin János park; Budapesti út bevezető szakasza és Cholnoky Jenő utca – tavasszal évelő virág­ágyat létesítettek, tette hozzá a vezérigazgató.mar