Nosztalgiavonat indult a Cuha-völgyben

A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség a Bakonyvasút ünnepnapja alkalmából különvonatot indított a zirci vasútállomásról Dudarbánya egykori megállójáig.

A mintegy tíz kilométer hosszú vasútvonal 1947-ben szénszállításra épült, de a bányászok is ezzel utaztak. Jelentőségét mutatja, hogy az 1960-as években közvetlenül Balatonfüredre közlekedő vonatot indítottak Dudarról. A különvonat szerelvényét egy M–41-es dízelmozdony vontatta, melyet sok vasútbarát fotózott.

A szénbányát 1997-ben bezárták, a teherforgalom fokozatosan leépült, a személyszállítást pedig 1990-ben a Volán vette át. A 2006-ban megnyitott bakonyoszlopi bauxitbánya újra fellendítette a teherforgalmat, de napjainkban a kisebb volumenű termelés miatt közúton szállítanak. A nosztalgiautazás több száz érdeklődőt vonzott, kisgyermekes családokat, egykori bányászokat és hozzátartozóikat, vasútbarátokat az ország távolabbi vidékeiről – tájékoztatta lapunkat Trexler Máté, a szövetség alelnöke.

– Napjainkban kéthavonta egy-egy kocsi fát szállítanak, a vonal állapota folyamatosan romlik. Célunk bemutatni a Veszprém–Győr-vonal történelmének szerves részét képező elfeledett szárnyvonalat. Figyelemfelkeltésünkkel azt erősítjük, hogy e vonalnak turisztikai szempontból nagy jövőjük van, ezért reaktiválni kell. Fontosnak tartjuk a pályafenntartás elvégzését – hangsúlyozta az alelnök.

A szervezők az érdeklődőket vezetett túrákra is invitálták, érintve a Kő-hegyet, a Kő-árkot, Cseszneket, a Kőmosó szurdokot, a Zörög-tetőt, Gézaházát, a Gesztenyést. A porva-cseszneki vasútállomáson vasúttörténeti kiállítást láthattak. Kun Rudolf Csaba feleségével és kétéves kisfiával Csórról érkezett. Elmondta, édesanyja vasutas volt, ezért is vonzódik a vasúthoz, a kisfia már most imádja a vonatokat.

Megismerve a bakonyi táj szépségét tervezik, hogy visszatérnek. A veszprémi Perger és Farkas család együtt tervezte e családi kikapcsolódást, öt kisgyermekkel, a két legkisebb két és fél éves, mindenki nagyon élvezte a vonatozást. Szuromi Ádámék Győrből jöttek, nagyon szeretnek túrázni. Bár most nem vállalkoztak erre, mert kisgyermekük mindössze másfél éves, de a Bakonyba mindig szívesen jönnek a jövőben is.

Papp Gergő dudari, a családjával, két fiával és feleségével szállt fel a vonatra.

– Dudaron élünk, de még nem jártunk ezen a vonalon, kíváncsian készültünk az útra. Édesapám, Papp József itt, a bányánál volt darukezelő, ő szedte le a többtonnányi szenet a vagonokról. Gyermekeinknek szerettük volna megmutatni, hol is dolgozott a nagyapjuk, élmény volt számunkra – mondta a családfő.

A három Bhv kocsiból álló, M41-es dízelmozdony vontatta szerelvény érdekes volt a vasútbarátoknak is, hiszen utoljára 11 évvel ezelőtt közlekedett – ugyancsak a szövetség szervezésében – a Zirc–Dudarbánya-vasútvonalon személyvonat.