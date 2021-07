Novák Katalin Zánkán: Idén kétszer annyi táborozót tud fogadni az Erzsébet-tábor

Hajóavatáson és tábormegtekintésen, majd turnuszárón is részt vett a zánkai Erzsébet-táborban Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter.

Csütörtökön avatták fel 96 millió forintos kormányzati támogatással felújított Szélkirálynő katamaránt, melynek kapcsán Novák Katalin úgy fogalmazott, hogy az Erzsébet-táborok minden helyszínén azért tesznek, hogy a táborlakó gyerekek jól érezhessék magukat, ugyanakkor olyan programokat alakítottak ki, amelyeken közösség is épülhet. Kijelentette: az Erzsébet-táborokban minden a gyerekekről szól

Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke a Szélkirálynő történetét elevenítette fel: a katamaránt 1965-ben a váci hajógyártól egy svájci cég rendelte meg, de idővel visszavonták a munkát, és a Földközi-tengerre szánt hajó végül a Balatonon kötött ki. A közeli múlt aztán úgy hozta, hogy a zánkai tábor 1995-ben jutott a vízi járműhöz, az alapítványé pedig öt esztendeje lett a hajó.

Pénteki sajtótájékoztatóján pedig már arról beszélt Novák Katalin, hogy az idei esztendőben a korábbiakkal ellentétben kétszer annyi táborozót tud fogadni a zánkai Erzsébet-tábor, amely teljesen megújult. Folyamatban van a fonyódligeti Erzsébet-tábor felújítása, amelynek a helyén jurta sátortábort építenek, és ahol a tervek szerint augusztus 1-én kezdődik a táboroztatás.

– Szeretnénk, ha a gyerekek tartalmasan töltenék el az itt töltött egy hetet. Itt a fiatalok biztonságban vannak, részt vehetnek kulturális programokon, sportrendezvényeken, vagy valamilyen művészeti programba is bekapcsolódhatnak, de sárkányhajózhatnak is – hangsúlyozta Novák Katalin, aki arról is beszélt: a zánkai tábor 30 milliárd forintból teljesen megújult. Épületek születtek újjá, multifunkciós csarnok épült, pazar strand épült, de egy étteremmel is gazdagodott a zánkai Erzsébet-tábor.

A felelős tárca nélküli miniszter elmondta azt is, hogy idén 30 ezer gyerek táborozhat az Erzsébet-táborokban, idén először télen is. Az erdélyi Ivóban található Erzsébet-tábor kapcsán megtudtuk, hogy nem mennek ki idén Magyarországról a gyerekek a Hargitára a koronavírus-járvány miatt, viszont az erdélyi magyar gyerekek számára biztosított a táborozás.

Végül elhangzott az is, hogy a csillebérci, korábbi úttörőtábor az Erzsébet Alapítvány tulajdonába került; ott is a gyerekek számára jön majd létre Erzsébet-tábor. Ugyanez, azaz teljes felújítás vár a galyatetői táborra is.