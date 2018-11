November végére végeznek a munkálatok első ütemével Pápán

November végéig végeznek a Korvin utca teljes körű rekonstrukciójának első ütemével a kivitelező cég szakemberei, akik jelenleg a Barát és a Kard utca között dolgoznak.

Mint ismert, egy hónapja indultak el a felújítási munkálatok a Korvin utca Fő tér felőli végétől az úttest aszfaltjának és a jobb oldali járda felbontásával.

Az új gyalogosfelületet a városban máshol is alkalmazott térkő burkolattal készítik el, ez a Fő tér és a Barát utca közötti szakasz páratlan oldalán már szemügyre vehető. Vörös László, a kivitelezést végző cég vezérigazgatója elmondta, az új járdával ezen a vonalon néhány napon belül elkészülnek a Kard utcáig, majd áttérnek a túloldali gyalogút megújítására.

A Fő tér és a Kard utca közötti etap rekonstrukcióját, azaz a Korvin utca felújításának első ütemét november végére befejezik. A tervek szerint ezután megnyitják ezt a szakaszt a forgalom előtt.

Péntek Árpád, a belváros önkormányzati képviselője a legutóbbi helyszínbejáráson megjegyezte, habár a Korvin utca lezárása érzékenyen érinti a városi közlekedést, de erre az útfelújításra már nagy szükség volt, és a visszajelzések szerint az érintett városrész lakói, illetve az itteni üzlettulajdonosok örülnek a régóta várt infrastrukturális fejlesztésnek. Áldozó Tamás polgármester kiemelte, keresik a további forrásokat, hogy újabb pápai utcák rekonstrukciója is megtörténhessen. A városvezető elismerte, bőven lenne feladat ezen a téren, ám a jelenlegi helyzetben azzal a nehézséggel is meg kell birkóznia az önkormányzatnak, hogy nehéz építőipari vállalkozót, kivitelezőt találni a beruházások megvalósítására. Ráadásul ez a probléma előreláthatólag jövőre is fennáll majd, méghozzá hatványozottabban.

Áldozó Tamás a 2017 és a 2020 közötti időszakot kivételesnek nevezte, mivel ekkor sok utat és járdát épített, illetve épít a város, mindez pedig tovább segíti és biztonságosabbá teszi a közlekedést. Előretekintve elárulta, hamarosan szerződést kötnek két belvárosi utca, a Szent István út Fő tértől induló szakasza és a Kossuth utca megújításának a megtervezésére. Hozzátette, a Kossuth utca tervezésébe a lakosságot is be kívánják vonni.

A polgármester hangsúlyozta, a sétálóutca rekonstrukciója legkorábban 2021-ben kezdődhet meg, ugyanis addig a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projektek kiegészítésére kell fordítani az önkormányzat saját forrásait.