Nyarat köszöntött a fészekalja falu

Pulán a falunapra nem hívtak sztárfellépőket, inkább környékbeli csoportok szórakoztatták felajánlott műsorukkal a közönséget, hiszen a nyárköszöntő rendezvény lényege az, hogy összejöjjenek a falubeliek és jól érezze magát a kis közösség.

A község önkormányzata néhány év kihagyás után, először 2016-ban szervezte meg újra a nyárköszöntő falunapot. Az idei évben is hagyományosan, június első szombatján tartották meg a jó hangulatú rendezvényt. A program a helyi civil szervezetek és sok helyi lakos közös munkájának a gyümölcse volt. Idén fellépett a Nagyvázsonyi Férfi Dalárda és engedelmességi-és személykeresési bemutatót tartott Benjamin nevű kutyájával a Veszprém Megyei Kutató-mentő Szolgálat egyik tagja, a helyi Fekete Attila. A nemesleányfalui Bátor Lovas Egyesület lovas attrakcióját is láthatták az érdeklődők, akik jól szórakoztak az úrkúti Orfeum Operett Musical Társulat műsorán is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Sebestyén Gyula háziorvos vérnyomásméréssel és az egészséges életmóddal kapcsolatos jótanácsokkal várta főleg az idősebb korosztályt. A rendezvényre ellátogatott Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő is.

A falunapon öt csapat főzött gulyást, vagy pörköltet és így gondoskodott arról, hogy a májusfa kidöntése után legyen finom vacsorája a résztvevőknek. Az ételért cserébe felajánlásokat is elfogadtak a szervezők, amelyet visszaforgatnak a településre. A befolyt összeg egy részét a Pulai Ifjúsági Klub kapja meg, a másik részéből pedig renoválják a temetőnél található keresztet. A jól sikerült napot vidám batyusbál zárta a Faluházban.