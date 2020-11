Nyárfasort ültettek a kemeneshőgyészi temetőbe vezető úton

Önkormányzati forrásból, közösségi összefogással ültettek fákat, valamint három sikeres Magyar Falu Program-pályázatnak is örülhetnek a helyiek.

Hatvannégy nemesnyár-facsemetét ültettek el Kemeneshőgyészen szombaton helyi önkéntesek segítségével. Kovács Tamás polgármester elmondta, az önkormányzat úgy döntött, hogy visszaállítja eredeti állapotába a régi futballpálya környékét. Saját forrásból valósították meg az elképzelést.

– Itt gyerekkorom idején is nyárfák voltak. Az újtelepi lakosok erre járnak ki a temetőbe. Nekik, valamint a többi falubeli számára is árnyékot biztosítanak majd ezek a fák – jegyezte meg a faluvezető, aki beszámolt arról is, hogy a Magyar Falu Programban (MFP) idén négy pályázatot nyújtottak be, amiből három sikeres volt. Az óvodaépület felújítására nyertek 5,4 millió forintot, mely összegből a közel negyvenéves külső nyílászárókat cserélik újra. A temető infrastruktúrájának fejlesztésére ötmillió forintot, az elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása elnevezésű pályázatban pedig egy ingatlan megvásárlási vételárát, 2,4 millió forintot nyertek el.

– Ennek azért örülünk különösképp, mert az a megvásárolt ingatlan az óvoda és az orvosi rendelő között helyezkedik el, így funkcióját tekintve egységes képet alakíthatunk ki. A temetőfejlesztést már tavaly elkezdtük, urnafalat építünk és térköveztünk szintén a MFP keretében, illetve önerőből megvásároltunk egy telket, amin a parkoló bővítését, parkosítását szeretnénk elvégezni – tette hozzá Kovács Tamás polgármester.

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő emlékeztetett, az utóbbi hetekben több környékbeli község is fákat ültetett, erdőt telepített. Mint mondta, a jövő szempontjából ez az egyik legfontosabb tevékenység, ami még a helyi közösséget is összehozza.

A faültetési program közös babgulyás-ebéddel zárult.