Nyáron is veszélyes lehet a szén-monoxid

Nyáron is történhet szén-monoxid mérgezés, ami nemcsak a fűtési szezonban jellemző, derült ki a katasztrófavédelem tájékoztatójából. Az évenkénti kéményellenőrzéssel, a fűtőberendezés karbantartásával, a megfelelő szén-monoxid-érzékelővel, és a rendszeres szellőztetéssel meg lehet előzni a mérgezést.

A színtelen és szagtalan szén-monoxidra egész évben érdemes figyelni, mert több háztartásban gázzal működő fali melegítővel, illetve kazánnal állítják elő a meleg vizet.

Nagyon fontos az is, hogy a klímát, a páraelszívót, vagy a szagelszívó-ventilátort szakember telepítse. Nyáron csökkenhet a kémény huzata, így fokozottabb a veszélye annak, hogy visszaáramlik a szén-monoxid a házba. Ez történhet akkor is, ha elmarad a gázkészülék, illetve az említett háztartási eszközök karbantartása. A konyhai szagelszívót, a ventilátorokat és a klímaberendezéseket nem szabad a tüzelőberendezéssel egyszerre használni. A tűzoltók tapasztalatai szerint minden negyedik szén-monoxid-mérgezés a fürdőszobában történik, ahol a gázzal működő berendezések, így például a vízmelegítő jelenthet veszélyt. A teendőkről, a szén-monoxid mérgezés megelőzéséről, valamint a megfelelő érzékelő készülékekről is lehet tájékozódni a katasztrófavédelem honlapján.

A szén-monoxid belélegzés után elfoglalja az oxigén helyét a vérben, ezért, ha huzamosabb ideig lélegzi be valaki, már nagyon alacsony koncentráció mellett is súlyos mérgezést okozhat. A tünete fejfájás, szédülés, hányinger és hányás is lehet. Minden évben többször riasztják a tűzoltókat szén-monoxid miatt, és sajnos történnek halálesetek is.