Nyelvet és zenét tanultak a várpalotai tábor résztvevői

A Gizella Női- kar alapítványának szervezésében angol nyelvi-zenei tábort tartottak a nyáron a várpalotai Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskolában. A nyelv- és az énektanulás mellett sok színes program várt a gyerekekre.

Borbásné Gazdag Gabriella, a várpalotai polgármesteri hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős referense egyben a Gizella Nőikar kórusvezetője is. Életében egyaránt fontos az idegen nyelv és a zene. Ez adta az ötletet a tábor szervezéséhez is. – A kórus két tagja, Gönczi Zsófia és Lékó Katalin ötlete volt a nyelvi tábor, én pedig javasoltam, hogy egészítsük ki mindezt a zenével is. A kettő ugyanis hat egymásra, s a gyermekeknek is maradandó élményt tudunk nyújtani – mondta kérdésünkre a táborvezető.

A tábornak a Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola adott otthont. Az intézmény vezetősége örömmel fogadta a megkeresést, hiszen a már működő nyelvi tagozat mellett az idei tanévtől kezdve elindítják az úgynevezett énekes iskolát is. – Szívesen adunk otthont különböző táboroknak, ez a program azonban maximálisan beleillett iskolánk profiljába. A szeptemberben induló énekes iskolai képzésben részt vevő gyermekek emelt óraszámban tanulják majd az ének-zene tantárgyat, illetve bekapcsolódhatnak a helyi zeneiskola munkájába is – mondta Horváthné Csomó Orsolya, a várpalotai iskola pedagógusa.

A tábor ideje alatt színes programokkal várták a gyermekeket. Ellátogatott hozzájuk a Gizella Női­kar is. Hat és tizennégy év közötti gyermekek vettek részt a táborban, így a közös programok mellett voltak korosztályonként eltérő nyelvi foglalkozások is. – Nagyon élvezték azt, amikor közösen komolyzenét hallgattunk, majd ahhoz kapcsolódva rajzoltunk, de a női kar tagjaival is lelkesen énekeltek együtt, és a számháború is jól sikerült – jegyezte meg Borbásné Gazdag Gabriella.