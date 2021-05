Nyírfákat ültettek a vilonyai temetőbe

Tíz nyírfával szépült a vilonyai temető az Agrárminisztérium Településfásítási programja keretében. A hétvégén ültették el azokat.

– Országgyűlési képviselőként és az agrártárca miniszteri biztosaként is örülök annak, hogy a Településfásítási program pályázati lehetőséget biztosított a településeknek. Választókerületemben tavaly én is hasonló kezdeményezést indítottam el, amelynek keretében már tizenkét helyre kerültek új fák. Többek közt Vilonyára is. Most pedig a minisztérium támogatásával újabbakat ültethettek el ebben a faluban. A fő célja ezeknek az akcióknak az, hogy felhívjuk a figyelmet a környezettudatosságra, és arra is, hogy fontosak a kistelepülések, van ezeknek jövőjük. Szeretnénk segíteni azt, hogy szebb, élhetőbb viszonyokat teremtsenek lakóiknak. Ezért hívtuk életre a Magyar Falu Programot is. A faültetéssel pedig a jövőért, a következő generációkért is teszünk. Élmény ebben olyan polgármesterekkel együttműködni, akik szívesen kihasználják a fásítási lehetőséget is – mondta el Ovádi Péter Vilonyán szombat reggel, amikor részt vett abban, hogy a helyükre kerüljenek a fák.

A csepegő eső épp megfelelő körülményeket teremtett a munkához, amihez több tucatnyi helyi önkéntes csatlakozott, képviselők, a polgárőrség tagjai, vállalkozók. Fésüs Sándor vilonyai polgármester elmondta, hogy az Agrárminisztérium Településfásítási programja tapasztalatai szerint nagyon népszerű volt igénylésük leadásakor. Örül annak, hogy mintegy nyolcszáz lelkes falujukba tíz nyírfa került annak révén. Ráadásul karókkal, mulccsal, törzsvédőkkel és távolságtartókkal együtt. Így szombaton kialakíthattak azokból a temetőben egy új fasort, így szebb, árnyasabb lehet az a rész, ahova a szeretteikre emlékezők ellátogatnak. Azért ezt a helyszínt választották ezúttal, mert tavaly parkjaikat, közterületeiket már zöldítették csemetékkel Ovádi Péter honatya kezdeményezése keretében és saját erőből.

A Magyar Falu Programban pedig nyolcmillió forintra pályáztak, hogy ravatalozójukat felújíthassák. Arról is beszélt a faluvezető, hogy a fásítás közös érdeke a lakosságnak, a jövő generációiba vetett hitet is jelképezi.