Nyitott szívvel meghallgatni

„Néha kialszik bennünk a fény, de aztán ismét felgyúl, ha találkozunk egy másik emberi lénnyel. Mindannyian óriási hálával tartozunk azoknak, akik képesek újból felgyújtani ezt a belső fényt”. (Albert Schweitzer)

Ezt ne hagyja ki! Előválasztás: megindult a könyöklés a baloldalon

A több mint egy éve tartó koronavírus-világjárvány nemcsak a pszichés problémákkal élőknél eredményezett visszaesést. A bezártság, a bizonytalanság, a napról napra érkező sokkoló számok a megbetegedésekről, a halálesetekről, a magány vagy az összezártság mindenkit megvisel.

A telefonos lelkisegély-szolgálatoknál mindez lecsapódik, megszaporodtak a hívások, tavaly március óta háromszorosára nőtt a krízishívások száma. Az itt szolgálatot teljesítőkön nagy a nyomás, a felelősség. Vigaszt nyújtanak, reményt adnak, sok esetben végzetesnek tűnő döntéseket befolyásolnak, fordítanak vissza. Munkájukat mélyebben, sokukat személyesen megismerve elgondolkodtam: ki, miért, milyen indíttatásból vállalja ezt a lelkileg megterhelő munkát, és milyen emberek is ők? Arra jutottam – bár a képzés elmélyíti a bennük rejlő empátiát, nyitottságot –, ők a mindennapokban is tudnak nyitott szívvel hallgatni, együttérzéssel, odafigyeléssel fordulni segítséget kérő embertársaik felé, segítenek nekik életnehézségeik megoldásában. S ha nem a telefon másik végén „hallgatnak”, a mindennapi életben is „megmutatkoznak és ragyognak, mint a hajnal első fényei”, ahogy a közösségi oldalon írta róluk valaki.

Mivel a szolgálat anonim, nevezzük Ancsának a veszprémi szolgálat volt önkéntesét, aki az alábbi történetet megosztotta velem. Tavaly februárban került kórházba, teljesen elesett állapotban, minden szervre kiterjedő gyulladással, kiszáradás közeli állapotban, magas lázzal, tudatvesztéssel. Akkor még a Covid nem volt a magyar köztudatban, de már felröppentek a riasztó vuhani hírek. Egy héten át infúziót kapott, antibiotikumot, lázcsillapítót, életsóoldatot.

– Lassan tértem vissza az „éldegélők” sorába. Amikor eszméltem, sürgés-forgást érzékeltem az egész osztályon, úgy az orvosok, mint a nővérek vonatkozásában. Sziszifuszi munkát végeztek, robot üzemmódra kapcsolva tették a dolgukat. Amikor már sétálgathattam a folyosón, arra lettem figyelmes, hogy a nővérek egy sikoltozó nőt próbálnak lecsillapítani, megfékezni, aki állandóan beszaladt haldokló férjéhez. Leültem a nő mellé a folyosói padra, próbáltam megnyugtatni, sikertelenül. Az esti gyógyszerezés folyt, mely megosztotta a nővérek figyelmét.

Ancsa, átérezve ezt, kérte a nővéreket, engedjék be őt a haldokló férfihoz, a feleséggel együtt. Elmondta, több mint tízéves, a lelkisegély-szolgálatnál eltöltött idő van a háta mögött, talán tud segíteni.

– Beleegyeztek. Megfogtam az asszony kezét, és együtt odamentünk a betegágyhoz. Őt egy székre ültettem az ágy mellé, én az ágyra ültem a férfi mellé. A férj közelsége és látványa megtette a hatását, az asszony sikoltozott, rávetette magát férje mellkasára, ne hagyj itt, ne hagyj itt, ismételgette. Próbáltam egy kicsit határozottabban kérni, ezt hagyja abba, kértem, fogja a férje bal kezét, látod, ez a szíve felé eső keze, mondtam, ez téged illet, én megfogtam a másikat. Most próbáljuk meg együtt, hogy megkönnyítsük az utat, ami a férjedre vár, folytattam. Nyomatékul adtam a férfi homlokára egy puszit, és kértem, tegye ugyanezt. „Tudod, most muszáj éreznie, hogy vele vagyunk és szeretjük. Látod, kisimult az arca, picit megrebbent a szeme, tudja, hogy itt vagyunk vele. Ahogy simogatod, beszélj hozzá, nyugtasd meg, milyen szép volt a több mint ötven év, amit vele töltöttél, mondj neki valami konkrétumot, amire szívesen emlékezik. Most már szép útja lesz, meglásd.” Már éreztem a férfi meredt kezét. Elment. Hagytam a nőt még egy kicsit az ágy mellett, és kimentem a nővéreknek szólni, hogy elengedtük a beteget. Ők a szokásos formalitásokat intézték. Mi az asszonnyal kézen fogva, már csendesen ültünk a folyosón. Kértem, imádkozzunk együtt. A Miatyánk elmondásával az út véget ért. Hát ennyi volt egy élet, és ennyi, amit én tenni tudtam.