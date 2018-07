Nyitottan és együttműködően – Gelencsér András rektor a Pannon Egyetem jövőjéről

Azzal a szándékkal vállaltam el a megbízást, hogy a nyugodt építkezés, fejlesztés időszaka következik, mondta Gelencsér András, aki július 1-től második ciklusát kezdte a Pannon Egyetem rektoraként.

Egyedüli jelöltként indult a rektori tisztségért. Miért pályázott ismét?

2015-ben, amikor először vállaltam a feladatot, a felsőoktatási törvény szerint három évre lehetett pályázni. Ez az idő arra elég, hogy az ember kipróbálja magát, de arra nem, hogy egy ilyen nagy rendszerben érdemi eredményeket tudjon felmutatni. Többen kapacitáltak, hogy induljak újra, sőt, természetesnek vették, hogy vállalom a pozíciót. Ez pozitív visszajelzés volt számomra.

Visszatekintve az elmúlt három évre: rektori ciklusának az eleje nem volt könnyű, a műszaki informatikai kar ki akart válni az intézményből.

A ciklus elejét nem kívánom senkinek. A kiválási kezdeményezés után szabályos felmentések voltak, ezeket a munkaügyi bíróság is jogerősen elfogadta. Ez az esemény soha nem látott egységbe kovácsolta a szervezetet, másrészt annak az ügynek az elintézési módja nekem is tekintélyt adott. Az egyetem egyébként nem volt rossz állapotban, a működéshez rendelkezésre álltak az erőforrások. Elkezdődött az a munka, amire vállalkoztam. Amikor ez a nyomás lekerült rólunk, előjöttek azok a konfliktusok, problémák, amelyekkel foglalkozni kellett.

A keszthelyi Georgikon kar nem akart kiválni az intézményből, viszont úgy tűnt, hogy a nemzeti agráregyetemhez akarják csatolni.

Ez 2016 decemberében történt, teljesen váratlanul. Nem tett volna jót az egyetem akkor kialakuló egységének, hírnevének. Senki sem akarta, sem a keszthelyiek, sem a veszprémiek. Ennek a kérdésnek a végére is pont került, a ciklus második fele már pozitív eredményeket hozott, kevesebb konfliktussal, megoldásra váró problémával kellett küzdeni.

Milyen pozitívumokra gondol? Emelkedett a hallgatói létszám?

A hallgatói létszámot megőriztük, sőt, tavaly 14 százalékkal növeltük, ma 6500 az aktív hallgatók száma, az utóbbi három évben jelentősen nőtt a külföldi hallgatók létszáma, közel 300-an vannak. A kutatási területen is sikeresek vagyunk: idén tavasszal jól szerepeltünk az intézményi kiválósági pályázaton, ez a tudományos, kutatás-fejlesztési kiválóság elismerése. Emellett sok pályázati forrást kaptunk, melyek a kutató intézmény fejlesztését, a színvonal erősítését szolgálják. Összesen 18 milliárd forint pályázati összeg áll rendelkezésünkre a következő években. A hazai felsőoktatási intézmények között élen járunk az elnyert pályázati forrásokat illetően. Az eredmény összefogással, csapatmunkával valósult meg, a vezető társaknak, kollégáknak is köszönhető.

Az egyetem regionális szerepe is erősödött.

Jelentős eredményeket értünk a zalaegerszegi képzés fejlesztésében, ahol mechatronika képzést vettünk át, a nagykanizsai kampuszon látványosan bővült a portfólió, Kőszegen egy ottani kutatóintézettel közösen indítottunk fejlesztéseket.

Milyen az egyetem és Veszprém városának kapcsolata?

Úgy érzem, sokat javult a város és az egyetem kapcsolata, a város, a cégek, vállalatok és a kamara vezetőitől is pozitív visszajelzéseket kapunk.

A következő rektori ciklusát érintik a város tervezett fejlesztései, beruházásai a Modern Városok program kapcsán. Gondolok az egyetemi parkolók városi hasznosítására.

Egyeztetünk majd a várossal, minden érintett bevonásával megvitatjuk a kérdést. Amikor ez esedékes lesz, kikérjük a belső döntéshozó fórumok véleményét, és olyan megoldásban leszünk partnerek, mely mindenkinek az előnyére szolgál. Nem zárkózunk el az ilyen irányú fejlesztésektől. Jó a kapcsolatunk a várossal, számos városi rendezvénynek adunk helyet, aktívan részt veszünk az Európa Kulturális Fővárosa pályázatban, az operatív csapat munkájában az egyetem három oktatója is részt vesz. Jó az együttműködés a megyei közgyűléssel, honvédséggel, kamarával, a régió meghatározó vállalataival közös pályázataink vannak, a kutatásfejlesztésben dolgozunk együtt. Újraélesztettük az állásbörze hagyományát, mely kifejezetten a diplomásokat célozza meg. Pozitív megítélést érzékelek az egyetemmel kapcsolatban; értékelik, hogy nyitottak vagyunk, keressük az együttműködést.

A felsőoktatási törvény szerint négy évre szól a következő rektori ciklus. Milyen időszakra számít?

Azzal a szándékkal vállaltam el a megbízást, hogy konfliktusoktól mentes időszak lesz, a nyugodt építkezés, fejlesztés ideje, megerősíthetjük az intézmény pozícióját a hazai felsőoktatásban, a térségi szerepvállalásban. Jó a vezetői stáb, belső problémákat nem érzékelek. A második ciklus kezdetén sok vezetőváltás volt az egyetemen. Változott a rektorhelyettes, Vonderviszt Ferenc lett Kocsis László helyett. Új dékánok vannak: a gazdaságtudományi karon Kovács Zoltánt Fehérvölgyi Beáta, a mérnöki karon Szalai István Németh Sándor váltja, a nagykanizsai kampuszt Tóth-Kaszás Nikoletta vezeti. A műszaki informatikai kar élén továbbra is Hartung Ferenc, a Georgikon kar élén Polgár J. Péter áll. A modern filológiai és társadalomtudományi karon Navracsics Judit tanév közben lett dékán. Az intézményben a karokon, a karok között is béke van, adottak a feltételek ahhoz, hogy az elkövetkező időszak sikeres legyen. Úgy érzékelem, hogy az intézmény pozíciója jelentősen erősödött a felsőoktatáspolitikában. A társintézmények is elismernek bennünket, engem két évre megválasztottak Magyar Rektori Konferencia alelnökének.

Az egyetem gazdálkodásért nem ön, hanem a kancellár felel. Ezt nem bánja?

Örülök annak, hogy ebben a túl bürokratizált, adminisztrált rendszerben a gazdálkodás felelőssége nem az enyém. Három évvel ezelőtt, amikor pályáztam, így vállaltam el a rektori pozíciót, nekem nem voltak gazdasági jellegű tapasztalataim. Nem szeretném a gazdálkodás felelősségét, az üzemeltetés problémáit magamra vállalni. Éppen elég az akadémiai terület irányításából adódó feladat, felelősség.

Jövőre hetvenéves lesz az egyetem. Készülnek az évfordulóra?

2019 nevezetes év lesz: a jogelőd alapításának hetvenedik évfordulóját ünnepeljük és ötven évvel ezelőtt, 1969-ben rendezték meg az első Veszprémi Egyetemi Napokat, a VEN-t, ami az országban az első ilyen jellegű hallgatói rendezvény, mai szóhasználattal fesztivál volt. 2019-ben ismét lesz VEN, megemlékezünk a hetvenedik évfordulóról is, de inkább majd a hetvenöt éves jubileumot szeretnénk ünnepelni.