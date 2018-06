Nyolcadik alkalommal gyűltek össze a zirci Reguly általános iskola öregdiákjai

Nyolcadik alkalommal rendezték meg az Öregdiákok találkozóját a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Rákóczi téri épületében.

A rendezvénynek helyet adó tornateremben 1950-es évekbeli iskolai életképek, korábbi öregdiák-találkozók fotóinak nézegetésével lehetett nosztalgiázni, és Szűcs István Miklós okleveles képzőművész, középiskolai tanár tanítványainak rajzaiból nyílt kiállítás erre a napra.

Az öregdiákok Békefi Antal népdalgyűjtő, az iskola egykori tanárának fáradhatatlan kultúraközvetítő szellemiségét is ápolják ezen alkalmakkor. A „tanár úr” portréja is kikerült a falra, és hangját is hallhatták archív felvételről. Stadler Jenő főszervező köszöntőjét követően Szakács Ildikó bensőséges szavalata nyitotta meg a kulturális műsort, majd Takács Nándorné, a házigazda iskola igazgató-helyettese köszöntötte a szép számmal egybegyűlt öregdiákokat. A Békefi család több tagja is jelen volt a találkozón, Békefi Antal öccse, Békefi József emlékezőbeszédet is tartott.

Ezután Jakabné Kiss Éva két azonos témájú balladát – egy bakonyit és egy Vas megyéből származót – adott elő Békefi Antal hagyatékából, és a Kemenesmagasi Népdalkör is merített műsorában mindkét helység népdalaiból. Az együttes vezetője, Sebestyén Zoltán a közönséget is bevonta az előadásba, a végén együtt énekeltek az öregdiákok.

A kulturális program után folytatódhatott a közös emlékek felidézése, majd egyszer csak kicsengettek, és az öregdiákok sétára indultak a Rákóczi téren. Előbb az emlékfájukhoz érkeztek, ahol Békefi Antal szülőfaluja, Bakonyoszlop polgármestere, Wolf Ferenc emlékezett meg a családról. Majd tovább-ballagtak Békefi Antal emléktáblájához, itt koszorúzás, közös éneklés és Ottó Péter polgármester köszöntője zárta az ünnepséget.