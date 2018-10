Nyolcvan éves az Árpád-házi Szent Margit templom

Ne csak magunk legyünk Isten templomává, de építsük a közösséget is, mondta Márfi Gyula érsek a nyolcvan éves Árpád-házi Szent Margit templom vasárnapi ünnepi szentmiséjén.

Az Úristen szereti a templomot, a Biblia az „Atyám házának” és az „imádság házának” nevezi. Van egy erőtere, atmoszférája, ahol Isten közelsége tapasztalható. Isten jelenléte imádságra hangol bennünket, visszanyerjük életerőnket. Az evangéliumban Jézus Krisztus arról beszél, hogy harmadnapra felépíti a lerombolt templomot. Krisztus saját testére gondolt, harmadnapra feltámadt. Jézus azt is mondja, hogy aki Őt látja, látja az Atyát; személyében ott van az Atya és a Szentlélek. A hívő ember Krisztus követője, Krisztus hordozója, részesül a szentségekben, maga is Isten templomává válhat. Az érsek hangsúlyozta, a hívő emberen a mindennapokban, a munkahelyén is látszik, hogy Krisztus hordozója. Testünk a bennünk lakó Szentlélek temploma, így mindannyian templomépítők, restaurátorok vagyunk, mikor bűneinktől megtisztulunk, erényekben növekedünk, a jó cselekedeteket gyakoroljuk.

Az egyház és a templom összetartozik – a legtöbb nyelven ma is egy szó fejezi ki a kettőt -, az egyház élő kövekből épül, ahol a hívek találkoznak. A szegletkő Jézus Krisztus, ő tartja össze az egész épületet. Ne csak magunk legyünk templommá, hanem építsük a közösséget is, mondta Márfi Gyula. Tudatában kell lennünk annak, hogy egy hatalmas egyház tagjai vagyunk, oda kell fordulni egymáshoz, köszönteni, segíteni a másikat, kicsi és nagy egyformán a testvérünk. A templom szent testvéri hajlék, itt megélhetjük a testvériség egységét.

A szentmisét imádság követte a kriptában a templomot építtető Rott Nándor veszprémi püspök sírjánál. A templomban a Szaléziánum és a plébánia szervezésében kiállítás nyílt, mely bemutatja a nyolcvan éves Szent Margit templomot, annak építőjét, az 1938. október 23-i templomszentelést és az azt követő időszakot.

Az évfordulón Tornavölgyi Krisztián plébános és az egyházközség hívei egyhetes programsorozatot szerveztek, könyvbemutatóval, orgonahangversennyel, előadással. A gyerekeknek rajzversenyt hirdettek, a díjakat vasárnap adták át. A délelőtti ünnepi főpapi szentmisén közreműködött a Schola Regina énekkar R. Nagy Rita vezényletével, az esti mise után az Orlando Énekegyüttes adott koncertet.

