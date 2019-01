Nyugat-Magyarország zászlóshajója a veszprémi központ

A 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ közel 80 rendezvényen vett részt 2018-ban a megyében. Nyolc pályaválasztási napon voltak jelen és 30 középiskolában 36 előadást tartottak. Rendeztek ifjúsági versenyeket és táborokat, gondoztak katonasírokat, tartották a kapcsolatot a nyugállományú katonákkal, és segítették a rászorulókat, hogy csak néhányat említsünk az elvégzett feladataik közül.

Évértékelőt tartott a 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ, amelyen részt vett az országos parancsnok, Szűcs Imre ezredes is, aki a 2018-as eredményekről elmondta: – A tavalyi év kiemelkedő volt, nagyon köszönöm kollégáimnak azt a munkát, amit országos szinten végeztek. Veszprém, Nyugat-Magyarország zászlóshajója és ők is kiemelkedően dolgoztak. Összességében 4700 embert sikerült betoboroznunk a tavalyi évben, ebből 2200 -an szerződéses hallgatói jogviszonyba és 2500 -an tartalékos jogviszonyba kerültek – nyilatkozta az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka.

Elmondta azt is, hogy nagy feladataik vannak az idei évre is. A Zrínyi 2026 honvédelmi és haderő-fejlesztési program kapcsán érkeznek az új technikák a Magyar Honvédségbe és meg kell találniuk a megfelelő humán erőforrásokat a megfelelő helyekre, ami csak nagyon pontos és tervezett toborzó munkával valósítható meg.

Soós Gyula őrnagy, a veszprémi központ parancsnoka a tavalyi év legnagyobb eredményének azt tartja, hogy májusban átadták a toborzóirodát a Pannon Egyetemen, ami példaértékű. A toborzás kapcsán kiemelte, hogy ez előre meghatározott számokat sikerült hozniuk a megyében, hiszen 120 szerződéses katona vonult be és 90 területvédelmi tartalékost, valamint 11 műveleti tartalékost toboroztak. Az érdekvédelem vonatkozásában pedig Budapest után, a legjobb eredményeket hozta a veszprémi központ.

Soós Gyula a 2019-es feladatokról elmondta még, hogy szeretnének minél több egyetemistát bevonzani a tartalékos rendszerbe, ezért azon dolgoznak, hogy kapjanak kredit pontot azok a hallgatók, akik részt vesznek a kiképzésen. A veszprémi toborzó központ parancsnoka szólt arról is, hogy a feladataik elvégzéséhez a létszámuk már biztosított, mert 16 fővel dolgozhatnak az idei évben.