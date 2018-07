Ők tartották tisztán Veszprémet az utcazene-fesztivál alatt – köszönjük!

Igenis vannak dolgok, melyek jó irányban változnak! – írja honlapján a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Ők a fesztiválozóknak köszönik a pozitív hozzáállást, mi pedig természetesen a VKSZ dolgozóinak a lelkiismeretes munkát.

Négy évvel ezelőtt, amikor próbaképpen elindult az utcazenén az éjszakai ügyelet és kollégáink megjelentek a bulizó tömeg között a hulladékgyűjtő zsákokkal, az volt a cél, hogy hajnalban, mire újra indul az élet, már nyoma se legyen a szemétáradatnak – írják. – Mi pontosan emlékszünk, hogy akkor, néhány évvel ezelőtt pohár, üveg, partihulladék hömpölygött, bokáig érő, irgalmatlan mennyiségben.

A kihelyezett hulladékgyűjtő edények száma nem változott, évről évre 120 darab 240 literes edény kerül ki belvárosi helyszínekre –

változott viszont az utcazenére látogatók hozzáállása.

Az első évben még furcsán méricskélték kollégáinkat, akik számára szinte reménytelen volt a gyors ütemben termelődő szeméthegyek lebontása. A következő években azonban már ismerősként üdvözölték, számtalan esetben elismeréssel szólították meg őket. A fesztivál részeivé, szereplőivé váltak.

Az elmúlt napokban is számos pozitív elismerést kaptak elvégzett munkájukért, segítő kezeket a zsákok cseréjekor, köszönömök rebbentek, duhajkodókat fogott vissza a tömeg az ő védelmükben. Nekik ez egy igazi, őszinte visszaigazolás, hogy az ő munkájuk is ér annyit és ők maguk is érnek annyit, hogy mások – és ez szerencsére a nagy többség – elismerjék és megbecsüljék őket.

Mert igen, ők is elismerést és megbecsülést érdemelnek, még ha „csak” a szemetet szedik is.