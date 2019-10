Okospaddal gazdagodott Várpalota

Telefontöltőkkel felszerelt, wifi hotspotként is működő különleges utcabútort, egy okospadot adtak át a napokban Várpalota belvárosában, a Dísz téren.

Egy nyertes pályázat keretében szerezte be Várpalota önkormányzata a magyar fejlesztésű eszközt, amit nagy örömmel vettek birtokba a fiatalok. Az USB-portokkal, vezeték nélküli töltőkkel felszerelt, wifi hotspotként is működő utcabútort kizárólag napenergia tölti, így nincs szüksége külön áramellátásra, mondta el az ünnepélyes átadáson Campanari-Talabér Márta. Várpalota polgármestere kiemelte, szerettek volna 21. századi megoldást kínálni a városlakóknak.

– Az okostelefonok és okosórák világát éljük, ezért úgy gondoltuk, hogy pályázati forrásból szükség van egy ilyen eszközre is Várpalota belvárosában. Elsősorban a fiatalokra gondoltunk a vásárlásnál, hiszen látjuk, hogy szinte a telefonjukhoz kötve élik mindennapjaikat, de fontos megemlíteni, hogy a megújuló energiát használó okospad folyamatosan monitorozza környezetének változásait, UV-sugárzási szintet, levegőminőséget, zajszennyezettséget, páratartalmat és légnyomást is mér egyszerre – mondta el kérdésünkre Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere.

A Kuube okospad teljes mértékben magyar fejlesztés. Az átadáson itt volt Gallai Máté, a fejlesztő Gallai Design ügyvezetője is.

– A pad alapvetően alkalmas arra, hogy hagyományos módon, tehát USB-kábelen keresztül, illetve indukciós módon is feltöltsék okos eszközeiket a járókelők. Ennél is fontosabb azonban, hogy 4G wifi-elérést biztosít a téren, a hálózathoz korlátlan számban csatlakozhatnak a felhasználók. Ezenkívül pedig egy mini időjárás-állomásként is funkcionál a berendezés – emelte ki Gallai Máté.

Az este különleges fényekben úszó okospadot bárki megtalálhatja és használhatja a Dísz téren. A Thuri-gimnázium és a Faller-középiskola végzős diákjai kapva kaptak az alkalmon, s az átadás után azonnal birtokba is vették a padot.