Okostelefonon is bekapcsolódhatnak a résztvevők a tárgyalásba

Telekommunikációs eszközökön keresztül tárgyalnak büntetőügyeket Veszprém megye bíróságain.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett szabályok szerint március 8-tól a bíróságok legtöbb esetben telekommunikációs eszköz útján tartanak tárgyalásokat, közölte a Veszprémi Törvényszék sajtó­osztálya.

Felidézték, büntetőügyekben a fogvatartásban lévő vádlottaknál a főszabály eddig is az volt, hogy a bíróságokon és a büntetés-végrehajtási intézetekben kiépített végpontokon egy védett távközlési hálózat, az úgynevezett ViaVideo rendszer segítségével, a fogvatartott bíróságra szállítása nélkül tartották meg a tárgyalásokat, üléseket. Most ezzel a rendszerrel kapcsolódhatnak be a tárgyalásba a szabadlábon lévő terheltek (akár külföldről is), az ügyészek, a védők, valamint a tanúk: általában számítógépen, de kellően stabil wifihálózattal akár okostelefonon is, emelték ki.

Hozzátették, a „távmeghallgatással” tartott tárgyalások és ülések szervezésével biztosítják a büntetőügyek észszerű időn belül történő elbírálását, úgy, hogy sem az ügyfelek, sem a bírósági dolgozók egészségét nem veszélyeztetik. Megjegyezték, hogy a megye járásbíróságain és a törvényszéken is több ügyben – köztük élet elleni bűncselekmény esetében – sikerült a tárgyalásokat a felek személyes jelenléte nélkül megtartani.