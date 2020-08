Okoszebra és térfigyelő kamerarendszer létesülhet Sümegen

A Zöld város projekt egy része már elkészült, a másik felének kivitelezése pedig a jövő év áprilisának végére fejeződhet be.

Az első ütemben már befejeződött az úgynevezett zöldfolyosó kialakítása, illetve a Petőfi és az Árpád utcai parkolók kiépítése, valamint a növényzet elültetése. Ehhez szervesen kapcsolódott egy másik projekt, a körforgalom kialakítása, amely ugyancsak elkészült mostanra.

A második ütem a Béke tér, a Kompanik Zsófia utca és Flórián tér egy részét érinti, ahol Végh László polgármester megfogalmazása szerint áldatlan állapotok voltak az utóbbi évtizedekben. A Kompanik utcában nagyon körülményes volt a parkolás, a képviselő-testület pedig egyik fő feladatának tekinti a parkolási nehézségek megoldását.

– Amióta az utcába költözött az alapellátás orvosi rendelője, még nagyobb lett a forgalom. A területre ráférne a csapadékvíz-elvezetés megoldása is, és azzal összhangban lehetne kialakítani a parkolókat. A Városháza előtti tér és a Flórián tér déli része ugyancsak rendbetételre vár. Mintegy 200 millió forintos projekt ez, abból az építés 130 millió forint körül lehet. Az engedélyes tervek adottak, most kiírjuk a közbeszerzést, jó esetben augusztus második felében már tudjuk, hogy ki lesz a kivitelező. Ezzel együtt okoszebra is készül, amelyet a Tapolcai Rendőrkapitányság megkeresésének engedve alakítunk ki. Az egyik nagy hazai biztosító állja a költségek felét, a másik felét kell biztosítania az önkormányzatnak. A kapitányság közreműködik a megvalósításban. Ha egy gyalogos érkezik az okoszebrához, egy műszer érzékeli a közeledését, ennek következtében LED-világítás jelez az autósoknak, hogy fokozottan figyeljenek. Sümegen az óvodánál néhány hónapja elkészült új zebrát fejlesztenénk tovább így, hogy okoszebra legyen, hiszen egyébként is egy veszélyes kereszteződésben van. Ott a régóta várt parkolónak a tervezése is elkészült mostanra, az okoszebra elkészültével tökéletes közlekedési helyzet alakulhat ki a Tóth Tivadar és a Rendeki utca kereszteződésében. Az okoszebra kivitelezése nagyjából egymillió forintos önrészbe kerülhet – mondta a polgármester.

Megtudtuk továbbá, hogy a korábban a város részére biztosított 245 millió forintos banki hitelkeretből 96,5 millió forint még érintetlen, szabad összeg, a többit a korábban elkezdett beruházások befejezésére költötték.

– Szükség lenne a városban egy térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, azt ugyancsak segíthetné a rendelkezésre álló összeg. Kamera figyelhetné például a belvárosi piacot, amelynek területét a tervek szerint egyébként lezárják majd éjszakára. Legalább még a körforgalom környékén és a Petőfi utcában, a középkori piacnál és az óvodai kereszteződésben indokolt lenne kamerák létesítése. Hozzávetőlegesen 20 millió forintból már olyan jó minőségű rendszert lehetne kiépíteni, amely segítségével még a gépkocsik rendszáma is látható. Amellett az összegből megoldható lenne a csapadékvíz-elvezetés a Kinizsi utcában. A tanuszoda mögött levő ingatlanokat ugyanis nem kímélték az utóbbi időszak nagy esőzései. Megoldást kell találni erre, a terveztetés elkészült, a hitelkeretből megoldható – tette hozzá Végh László.