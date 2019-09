Ökumenikus istentiszteletet tartottak a Balatonon

Egy hajóban evezünk mottóval szerveztek ökumenikus istentiszteletet a Balatonon. Balatonfüredi, balatonarácsi, tihanyi katolikusok, reformátusok és evangélikusok, valamint távolabbról érkezettek közösen énekeltek, imádkoztak, hallgattak igét.

Az ötlet Korzenszky Richárdtól, a Tihanyi Bencés Apátság emeritus perjelétől származik: vízre szállni, a Balatonon hajózni az ökumené szellemében. A protestáns felekezetek is partnerek voltak a megvalósításban, mondta Császár Attila balatonarácsi református lelkipásztor. Balatonfüreden szombat délelőtt szálltak vízre a keresztények, ahogyan Jézus is „bárkába szállt, s a tanítványai követték őt” (Mt 8,23). A Szent Miklós hajóban együtt fohászkodtak, a kirándulás elején balatoni népdalokat énekeltek. Mindannyiunknak szüksége van kapaszkodókra, mindannyian szeretnénk biztonságban lenni, rábízni Jézusra az életünket, hangzott el a köszöntőkben.

Császár Attila a 100. zsoltár alapján adott hálát azért, hogy egy szívvel, egy lélekkel lehetnek együtt, egymás hite által épülhetnek a különböző felekezetekhez tartozók. „Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk.” (Zsolt 100,3) Gabnai Sándor balatonfüredi evangélikus lelkész az Apostolok cselekedetei 8,26-40, az etióp kincstárnok megtérése alapján arról beszélt, hogy a Balaton az itt élőknek a megélhetést, az örömöt, az életet adja, a víz minden élőlény létforrása. Isten a mi megtartónk, kiszabadítónk, mentőcsónakunk- és mellényünk. Jézus ma is hajóra száll, jár a vízen, lecsendesíti a lélek orkánjait. Hozzánk jött, hogy mi hozzá mehessünk, lépjünk mellé, mert Ő is mellénk lépett. Korzenszky Richárd Márk evangéliumának azt a történetét vette alapul, amikor Jézus lecsendesítette a tengert (Mk 4,35-41) és tette fel a kérdést: vajon Jézus szavát keressük-e, az Ő igéje csendesít-e le bennünket. Jézus ott van az életünkben, a bárkában, még akkor is, ha sokszor úgy érezzük, hogy alszik.

Igét olvasott Kiss Péter József, a Balatonfüred-Dörgicse Társult Evangélikus Egyházközség világi vezetője, felügyelője, Seidl Ambrus balatonfüredi római katolikus lelkész, imádságot mondott Bátki Dávid balatonfüredi református lelkipásztor. Az ökumenikus alkalmon mindhárom felekezet himnusza elhangzott: az evangélikusok Erős vár a mi Istenünk, a reformátusok Tebenned bíztunk és a katolikusok Boldogasszony Anyánk című himnusza.

Huszár Pár, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke köszönetet mondott a szervezőknek, külön Korzenszky Richárdnak. A felekezetek közötti egyetértésre, együttműködésre mindig szükség volt, ma talán még inkább, közölte. Molnár Endre, a Szent Miklós hajó kapitánya megemlékezett arról, miként kapta a vízi jármű a nevét. Minden nép életében kell egy hajó, mely egy szent nevét viseli, Szent Miklós a tengerészek védőszentje. Ez a hajó minden évben megmenti valakinek az életét, ellenáll a szélsőséges viharoknak.

A balatonfüredi kikötőbe érve közös fotó készült a hajózókról.