Olasz televízió-műsorban mutatkozott be Várpalota

Az olaszországi TV5 televíziós csatornán, a Tipicitá gasztronómiai expó különleges, online térbe költöztetett kiadásában mutatkozott be a napokban Várpalota városa. Az élő kapcsolás keretében egy – Pálffy László által elkészített – vörösboros szarvaspörköltet ismerhettek meg az olasz televíziónézők.

– 1992 óta rendezik meg Fermo városában minden év márciusában a Tipicitá gasztronómiai expót, ám idén a koronavírus-járvány miatt elmaradt a rendezvény. A rangos eseményre 2020-ban Sant’Elpidio a Mare testvérvárosaként Várpalota is meghívást kapott, hogy bemutatkozzon jellegzetes termékeivel és ételeivel.

Ugyan a személyes bemutatkozás elmaradt, ám a Tipicitá szervezői az online térbe helyezték át az expót. Közösségimédia-csatornáikon előadások, beszélgetések, főzőbemutatók kaptak helyet a gasztronómia és a borászat területéről. A TV5 televíziós csatorna azonos nevű műsorában pedig a felkért szakácsok olyan ételeket mutattak be, amelyeknek elengedhetetlen részét képezi a bor.

Pálffy László mellett Sant’­El­pidio a Mare város képviseletében bemutatót tartott Barbara Settembri nemzetközileg elismert séf is, akit a várpalotaiak is jól ismerhetnek, hiszen több alkalommal megkóstolhatták már különleges ételeit az olasz napokon – mondta el Borbásné Gazdag Gabriella, a várpalotai polgármesteri hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős referense.

Az élő bejelentkezés során elsőként Várpalota polgármestere, Campanari-Talabér Márta köszöntötte az olasz televízió-műsor nézőit, s beszélt Várpalota városáról, majd Borbásné Gazdag Gabriella tolmácsolása mellett Pálffy László mutatta be a vörösboros szarvaspörkölt elkészítését.

A Puli becenéven ismert szakács több alkalommal is főzött már Várpalotát képviselve olaszországi gasztronómiai rendezvényeken. Szerinte a vörösboros szarvaspörkölt azért is volt jó választás erre az estre, mert Várpalota a vadakban gazdag Bakony lábánál terül el, ráadásul több borvidék is a város közelében található.

– A világon sok helyen készítenek pörköltet, de ezt a fajtát nem. Mi ugyanis ez esetben a vörösbort fűszerként használtuk, hét deciliter helyett mindössze egyet, s a főzési folyamat végén tettük az ételbe, így egészen más ízharmóniát sikerült összehoznunk a vadhússal – mondta el kérdésünkre Pálffy László.

A bejelentkezés jól sikerült, a technika ördöge sem tréfálta meg a szervezőket, így sokan láthatták, ahogyan elkészül az ízletes fogás. A vendégek között ott volt Sant’Elpidio a Mare város képviselője is, aki az adás végén elmondta, több alkalommal kóstolta már Pálffy László főztjét, s mindig különleges élmény volt megízlelni a magyaros ételeket.