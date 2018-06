Olvasóink imádnak pancsolni a Balatonban

Azt kérdeztük olvasóinktól, hogy melyik időtöltést választják, amikor a Balaton-partján pihennek.

Olvasóink szavaztak, mi pedig most megmutatjuk az eredményeket:

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

46% azt válaszolta, hogy fürödni és napozni szeret leginkább a Balaton-parton. Nem is csoda, hogy ez lett a legkedveltebb időtöltés, hiszen a veol.hu-n is megmutattuk, hol strandolhatnak ingyen, és beszámoltunk arról is, milyen újdonságokkal készültek a szezonra egy-egy népszerű fürdőhelyen. Nem utolsó sorban a Veszprémi állatkert cuki fókái és pingvinjei is bizonyára meghozták a kedvüket, hogy megmártózzanak a Balatonban.

23% szeret csupán túrázni és sportolni a Balatonnál, bár természeti értékeinkre is érdemes egy pillantást vetni, ne feledjék, a vízibiciklizésből is lehet sportot űzni!

A közös főzést a barátokkal, bográcsban, vagy grillen, valamint a kulturális programokat is a végére helyezték szavazataikkal olvasóink.

Mindenesetre a veol.hu-n rengeteg különböző programot talál, tervezze velünk a nyaralását!