Olyan mint tavaly, de mégis más – érettségizőket kérdeztünk

Ez az érettségi a tavalyival szinte teljesen megegyezett, de a korábbi évekhez képest azért jelentősen más volt – ezt ifj. Szathmáry Árpád, a Veszprémi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma igazgatója mondta hétfőn a Naplónak, aki 38 kollégájával és 14 üzemeltetési munkatársával tette zökkenőmentessé a nagy eseményt.

– A tanulók ebben a tanévben sem tudnak szóbeli érettségit tenni, csak írásban adhatnak számot tudásukról. Ez megítélésünk szerint – és a vírushelyzetet is figyelembe véve – működik, de a diákok szívesen mérettették volna meg magukat szóban is – mondta. – Ha valaki továbbtanulásra készül, akkor mindenképpen előnyös, ha szóban is meg tud nyilatkozni, ugyanis ha netán írásban nem sikerül olyan jól a vizsga, akkor még szóban lehetne korrigálni. Vagy pedig, ha valaki szépen és jól felel, akkor véleményem szerint örömteli a megnyilatkozás.

Iskolájukban évtizedekre visszatekintve zökkenőmentesen tudják az érettségiket lebonyolítani, ez hétfőn is így volt, az aktuális pandémiás szabályok betartásával. Ami azt jelentette például, hogy az iskolaépületben maszkot kell hordani, amit a teremben levehettek a diákok. Viszont a tanár kollégák a tantermekben is maszkot kellett, hogy viseljenek. Ugyanakkor ahová csak lehetett, tettek az iskolában fertőtlenítőket; jutott a bejárathoz, a folyosóra, a termekbe, de folyamatos a takarítás is.

– Ez azért is fontos, mert a pedagógusok a teljes körű védelmet még nem érték el, várják a második oltást, de úgy, ahogy az egészségügyben, mi is felvállalunk mindent a zökkenőmentes tanítás érdekében – mondta ifj. Szathmáry Árpád.

Megtudtuk: a Veszprémi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziumában két osztályban – igaz, hagyományosan három osztály szokott végezni, de most az egyik nyelvi előkészítős osztály „miatt” jövőre négy érettségiző osztályuk lesz – 71 érettségiző öltött hétfőn reggel ünneplőt.

– Örvendetes, hogy minden korábbinál nagyobb számban jelentkeztek tanulóink emelt szintű érettségire, főleg szakmai tárgyakból – tudtuk meg ifj. Szathmáry Árpád igazgatótól. – Ezek a fiatalok várhatóan tovább fognak tanulni.

A veszprémi Közgázon a szalagavató ünnepségeket az előző tanévben meg tudták tartani, majd a vírushelyzet eldurvulásával egy sor rendezvényüket természetesen ők is kénytelenek voltak törölni. Ahogy ifj. Szathmáry Árpád szomorúan fogalmazott: a mostani végzősöknek már semmi sem jutott…

– Most, az érettségi idején legalább a szalagot megpróbáljuk átadni, mert hagyományainkhoz szeretnénk ragaszkodni – mondta. – Terveink szerint a tanév után, júniusban rendezünk egy zártkörű ballagást.

A főszereplők? Egyikük, a 12. c-s Bella Boglárka szerint nem volt nehéz az érettségi első napja, de egy kicsit stresszelt.

– Nehezebbre számítottam, remélem, az eredményem is jó lesz – árulta el nekünk, mint ahogyan azt is, hogy a Pannon Egyetemen szeretne tovább tanulni. – Felkészülni nehéz volt így, engem megviselt az lelkileg, hogy nem lehettem a többiekkel az iskolában. A családom és tanáraim támogattak, és magamat is nyugtattam. Matek? Attól félek a legkevésbé.

A 12. c osztályból Valter Szonja – ő is a Pannon Egyetemre készül – is nyilatkozott: az elején nagyon izgult, de aztán elengedte.

– Elég sokat készültem, és olyan feladatok voltak, amelyre számítani lehetett – magyarázta a Közgáz végzőse. – Úgy érzem, mindent megtettem, hogy jó legyen. A mögöttünk hagyott évet el kell fogadnunk, és eszerint kell rendezni az életünket. Sok minden elmaradt, amit semmi nem fog visszaadni, de ez van.