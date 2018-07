Önálló gondolkodást és problémamegoldást tanítanak a balatoni vitorlástáborokban

A sportok a gyereket önfegyelemre, önuralomra, elfogadásra tanítják.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A vitorlázásra mindez fokozottan igaz, hiszen az edző motorcsónakból adott utasításait kell követni. A gyerek egyedül ül a hajóban, önálló gondolkodásra, problémamegoldásra van szükség. A vitorlázás fejleszti az analitikus gondolkodást, mert egyszerre sok dologra kell figyelni és sokszor kell egyedül döntéseket hozni.

Ha körbenézünk az ajánlatok között, rengeteg vitorlás- tábort találunk a Balaton. Általában 5-7 napos, napközis vagy bentlakásos táborba irathatjuk csemeténket. A Magyar Vitorlás Szövetség akkreditált vitorlás- suli programot működhet, amiben táborok is szerepelnek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Rengeteg tábor van a Balaton körül, a nem akkreditált táborok is lehetnek jók. Az akkreditált táboroknál sem kell nagyon súlyos dolgokra gondolni, de vannak alapvető szabályok. Például be kell jelenteni a tábort az ÁNTSZ-nek, tíz hajóegységenként biztosítani kell kísérő motorost, oktatóval, segítővel, megfelelő hajófelszerelés és tananyag kell – mondta el Böröcz István, a Balatonfüredi Yacht Club ügyvezető igazgatója.

A vitorlázótudáshoz szükség van elméleti és gyakorlati oktatásra. Egy jobb táborban a vízi rendészet is tart előadást, és a természeti környezettel is megismertetik a gyerekeket. A jó eszközök nélkülözhetetlenek, hiszen a hajókban a gyerekek egyedül ülnek. Az a cél, hogy mindenki képes legyen egyedül megoldani a gondjait, az akkreditált táborokban hét év az ajánlott életkori határ.

– A mi tapasztalatunk is az, hogy hétéves kor alatt nincs értelme a gyereket vitorlástáborba adni, mert egyszerűen nincs még meg az a képessége, hogy egyszerre több dologra figyeljen. Ez viszonylagos érettséget igényel – tette hozzá a szakember.

Böröcz István szerint ha a vitorlázás megszerettetése a cél, akkor meg kell várni azt az életkort, amikor a gyerek élvezi a feladatokat. A jobb táborokban tematika mentén haladnak, például a reggel futással, úszással indul, az elméletet gyakorlat követi, amit utána kiértékelnek. A vitorlázás nem veszélytelen sport, a szülőnek nyilatkozni kell a gyerek úszótudásáról. Bár azt is csiszolják, és a gyerekek a hajóban mentőmellényt viselnek, az úszás ismerete a vitorlázáshoz elengedhetetlen.