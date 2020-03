Önkéntes karanténba vonult a Tirolból hazatért veszprémi szakács

A teljes vesztegzár alá vont osztrák St. Anton mellől, Serfausból hétfőn érkezett haza Hajós Krisztián, aki szakácsként dolgozik a csodás panorámájú síközpontban.

Tirolban, a serfausi síparadicsomban április 16-ig szólt volna a szerződése a Hajós Krisztiánnak. A veszprémi fiatalembert azonban egy hónappal a kontraktus lejárta előtt hazaküldték, a koronavírus-járvány miatt.

– Múlt hét csütörtökön kérdeztem rá a főnökömnél, hogy mi történne, ha nálunk is vagy a közelben találnának egy-két beteget. Már akkor leszögezte, hogy feltehetően bezárnának mindent, s végül így is történt – kezdte a hétfőn hajnalban hazatért férfi. – St. Antont, ha nem is hermetikusan, de elég jól lezárták, és ezt a karantént fokozatosan bővítik. Nem volt pánik, nyugodtan, türelmesen vették tudomásul az emberek az intézkedéseket. Bezárt a síközpont is, így hazaküldtek minket.

Hajós Krisztián elmesélte, mindenféle zökkenők nélkül haza tudott jönni. A német-osztrák határnál egyáltalán nem ellenőrizték, de a magyar-osztrák határnál már igen.

– A határőrök természetesen megkérdezték, honnan jövök. Öt-hat település szerepelt a listájukon, így azok, akik onnan érkeznek, automatikusan karanténba kerülnek. Nekem nem lett volna kötelező, de miután idősek a szüleim, ezért úgy döntöttem, önként, két hétre elzárom magam, nehogy másoknak bajt okozzak. Az édesanyámtól kapok házi kosztot, de a megbeszélt időben leteszi a lakásom ajtaja elé, nem kontaktálunk személyesen, nehogy baj legyen – fogalmazott.

Hozzátette, Ausztriában jellemzően nagyon fegyelmezettek az emberek, szinte mindenki bezárkózott, tényleg csak akkor mozdulnak ki, ha szükséges.

Szerinte előbb-utóbb itthon is fontos lesz, hogy aki csak teheti, házi karanténban maradjon, hogy lelassuljon a vírus terjedése.

– A meghozott intézkedések a mi érdekeinket szolgálják. Senkit nem szeretnék megfertőzni, és remélem, engem sem fog senki. Követni kell az utasításokat, mert akkor hamarabb túl leszünk rajta, és visszaállhat az élet a megszokott, rendes kerékvágásba. Engem is várnak vissza a nyári szezonra Ausztriába, és nagyon bízom benne, hogy fel is tudom majd venni a munkát – hangsúlyozta.