Önzetlenségből jelesre vizsgáztak a tapolcai önkéntesek

A közösségi oldalon jelezte egy fiatal helyi egyetemista, Pupos Lili, hogy szükség esetén szívesen vállalja, hogy gyerekekre vigyáz, vagy időseknek segít. Hamarosan csatlakozott hozzá barátnője, Horváth Fanni is.

– A járványról tudomást szerezve szerettünk volna tenni valamit, hogy segítsünk. Láttuk, hogy sok önkéntes tesz valamit, például az egyetemi hallgatók a gyerekek tanulását támogatják. Kiírtam a közösségi oldalra, hogy vigyázok gyerekekre, de nem igényelte senki. Mivel a vírus az időseket veszélyezteti leginkább, kiírtam azt is, hogy segítek az ő korosztályuknak. Ez már jobb ötletnek bizonyult. Például egy budapesti lakos is jelezte, hogy egy-két napon belül keres és megkér, hogy idős szüleinek segítsek – mondja érdeklődésünkre Lili, aki gyógytornásznak tanul.

Fanni közgazdásznak készül. A lányok szülei jó példát mutattak nekik mindig, Fan- ni édesanyja gyógyszertárban dolgozik, sokszor elhozza a szomszédok gyógyszereit is, most pedig reggeltől estig dolgozik. Lili édesapja például jótékony célú főzéseket szokott szervezni.

– Mi nem félünk a vírustól. Ha el is kapjuk, fiatalként hamar túl leszünk rajta, de az idősek számára nagy veszélyt jelent. Önkéntesnek is jelentkezünk, ha kell, akár kórházban is segítünk – mondja Fanni, aki maszkot visel, mert megfázott, és nem szeretne másokat is megfertőzni. Szerinte nem csak a koronavírussal fertőzötteknek kellene hordaniuk, jó, ha vigyázunk egymásra.