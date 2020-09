Óriási segítséget adott a Balatontourist a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetnek

Óriási szolgálatot tett és hatalmas segítséget jelentett a járványhelyzetben, hogy a Balatontouristtól térítésmentesen két darab mobilházat kaptunk még tavasz elején, hangsúlyozta megkeresésünkre Medgyasszay Balázs, a Farkasgyepűn működő Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetet főigazgatója.

A főigazgató felidézte, a kórház kérésére, illetve megkeresésére hamarosan megkapták a két házat még tavasszal, amikor kijelölték az intézetet a Covid-19 vírussal fertőzött betegek ellátásra. Akkor ezeket a házakat a szakszemélyzet öltözőnek használta, amelyek úgynevezett zsilipfeladatot láttak el. Eszerint azokban cserélték át a ruhájukat, miután ellátták a feladatukat.

–A házak nélkül mindezt nem tudtuk volna megoldani, fogalmazott Medgyasszay Balázs.

A főigazgató aláhúzta, most is kiemelkedő szolgálatot tesznek a házak, mert azokban a járványügyi szempontból fontos szűrővizsgálatokat végzik el, például a kivizsgálások, a tüdőtükrözések, a rehabilitáció előtt, és eddig mindegyik szűrés negatív eredményt hozott. A főigazgató arról is beszélt, hogy a járvány kezdetén a Balatontourist szakembereivel videokonferencián vett részt, ahol felhívta a figyelmet egyebek mellett a védőfelszerelések, a fertőtlenítés, a távolságtartás jelentőségére. –Nagyon felkészültek voltak, jegyezte meg a főigazgató.

A segítségnyújtás kölcsönös volt

A Balatontourist a lapunkhoz eljuttatott közleményben kifejtette, két darab, egyenként 24 négyzetméteres mobilházzal támogatja az Opus Global Nyrt. leányvállalata, a Balatontourist a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetet a járványügyi feladatok megoldásában, amit 2021. április 15-ig használhatnak. A segítségnyújtás az intézmény és a cég között kölcsönös volt: a Balatontourist belső használatú Covid-kézikönyvvel is készült az általa üzemeltetett kempingek nyitására, amihez Medgyasszay Balázs, a kórház főigazgatója nyújtott szakmai segítséget, többek között a biztonságos vendégfogadáshoz szükséges feltételek megteremtésével kapcsolatban.

A kempingek biztonságos üzemeltetése érdekében a társaság több további óvintézkedést is tett: megerősítették a takarítási protokollt, plexifalakat raktak a recepciós pultokra, kézfertőtlenítő automatákat helyeztek ki és bővítették a házirendet is. Módosították a szolgáltatásaik körét és kollégáikat felkészítették a vendégfogadásra. Az általános és teljes körű fertőtlenítés céljára ózongenerátorokat is vásároltak – áll a közleményben.

Információnk szerint a Balatontourist kempingjei közül a Veszprém megyeiek tartanak legtovább nyitva, több még októberben is várja a vendégeket, így történik például Balatonakaliban, Balatonfüreden, Révfülöpön.