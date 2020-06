Örömmel mentek megint óvodába az ajkai gyerekek

Vidám gyermekzsivaj töltötte be ismét az Ajka Városi Óvoda épületeit és udvarát. Az apróságok vidáman érkeztek a több mint két hónapos kényszerszünet után – tudtuk meg Magyar Évától, a Hétszínvirág Óvoda óvodavezető-helyettesétől.

Mindannyiuknak hiányoztak a társaik, az óvónők, ahogy az óvodapedagógusoknak is a gyerekek. Május utolsó hetében 220 kisgyermek volt az intézményben, ami a teljes létszámnak kevesebb mint harmada. A gyerekek fokozatosan térnek vissza, a szülői jelzések alapján június első hetében már többen lesznek.

Ma már bárki igényelheti az óvodai szolgáltatást, de jellemzően azok a családok teszik, melyeknél a szülők dolgoznak. Ahol az édesanya otthon van a kisebb testvérrel, általában nem viszik a nagyobbat óvodába. A nyári intézményi ellátás is módosul az igényeknek megfelelően. A szünidőben is változatlanul fogadják a gyermekeket, amire szükség is lesz, mivel a szülők többségének már kevés szabadsága van.

A nyárra tervezett nagytakarítást tavasszal, a leállás idején elvégezték. A Hétszínvirág Óvodában nyáron lesz majd kéthetes takarítási szünet, ugyanis a járványhelyzet alatt ez az intézmény biztosított ügyeletet. A járvány elleni védekezés feladatait minden óvodában felelősen ellátják. A fertőtlenítés, a rendszeres kézmosás és a távolságtartás mind olyan intézkedés, mely a mindennapok részévé vált.