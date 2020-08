Öskün táboroztak a kistérségi gyerekek

Idén a helyi művelődési házban és környékén rendezte meg nyári táborát a Térségi Népjóléti Gondozási Központ égisze alatt működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálat.

A nyárba nyúló tavaszi járványügyi helyzet sok területen felülírta az évek alatt kialakult szokásokat. Nemcsak az iskolákból került ki a tanítás megszokott gyakorlata, de kérdésessé tette a gyermekek nyári foglalkoztatását is.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kistérségi csoportja is csak az utolsó pillanatokban tudott csatlakozni az Erzsébet Alapítvány idei évre is meghirdetett táboroztatási lehetőségéhez.

– A koronavírus-járvány miatt nem is számítottunk arra, hogy idén meg tudjuk tartani az Erzsébet-táborunkat. A vírus miatt változott a helyszín, ahogy a létszám is csökkent a korlátozások miatt, mindkét héten 20-20 hátrányos helyzetű gyermek vehet részt a táborban. Öskü önkormányzata ingyenesen felajánlotta erre a célra a helyi művelődési házat, így idén itt tartjuk a programokat. A mostani tábornak az is különlegessége, hogy a szolgálat kistérségi helyzetéből adódóan több település gyermekei vesznek részt a nyári programon. Ez a lehetőség a gyerekeknek egyfajta kapcsolati tőkét is jelent, hiszen a szomszéd települések azonos korosztályba tartozó fiataljai köthetnek barátságot a tábor alatt – jegyezte meg a tábort szervező Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője, Angermanné Csaba Edina.

– Régóta jó a kapcsolat önkormányzatunk és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat között, minden évben próbálunk segítséget nyújtani nekik. A táborban ösküi gyermekek is vannak, a visszajelzések is pozitívak – tette hozzá Ángyán Tamás polgármester. A táborban kézműves-foglalkozások, sportos feladatok és helytörténeti séta várta a fiatalokat, Nemes Ferenc vezetésével járták körbe a települést a táborozók.