Összefogás eredményeként született meg a bándi óvoda falfestménye

A helyi óvoda udvarán látható házfalnyi festmény összefogás eredményeként született meg, a helyi közösség szerette volna ezzel az alkotással színesíteni a gyerekek életterét. Szülők és vállalkozók járultak hozzá anyagilag a mesekép finanszírozásához.

A helyiek szerették volna a gyerekek számára még vidámabbá tenni az óvoda udvarát Bándon. A viszonylag szűkös udvart egyik oldalról a szomszéd telken lévő ház fala határolja. A tulajdonos felajánlotta az önkormányzatnak ezt a falfelületet, hogy egy odaillő alkotással színesíthessék azt. A település vezetése Gombor József veszprémi festőművészt, grafikust kérte fel arra, hogy keltse életre a házfalat.

– Az ő képei szinte egy mesevilágot ábrázolnak. A gyerekek, ha egy adott részletet kiragadnak belőle, akkor azon is elgondolkodhatnak. Nemcsak egy adott képet látnak, hanem egy olyan alkotást, amelyből akár mesét is szőhetnek. Már most, a festés során is megfigyelhető, hogy mennyire elgondolkodtatja őket még játék közben is a festmény – mondta a felkéréssel kapcsolatban Steigervald Zsolt, Bánd polgármestere.

Steigervald Zsolt szerint így az óvoda egy értékes elemmel bővül, és talán a művész ismerősei, rajongói közül is ellátogatnak majd néhányan a településre a kép miatt. A helyiek kérése volt az is, hogy a festményen Bánd is megjelenjen valamilyen formában. Így a település néhány jellegzetes épülete, például a helyi templom és a kőhíd ugyancsak felkerült a színes házfalra, sőt, Gombor József a gyerekek kérésére – és a plébános jóváhagyásával – egy kisördögöt is festett a nagy méretű képre.

A festőművésznek nem ez volt az első ilyen jellegű alkotása. Húsz évvel ezelőtt a veszprémi kórház gyermek­osztályának szobáit, társalgóit is kifestette mesebeli elemekkel, és egykori kapolcsi házának falát szintén, mely később a Kapolcsi Napok rendezvényein mesés játékok dísz­leteként is szolgált. Gombor József úgy fogalmazott, minél nagyobb a felület, annál jobban kibontakoztathatja magát.

– Nagyon szeretem a nagy méretű dolgokat, mert ott lehet igazán alkotni. Egyik nagy vágyam, hogy egyszer kifesthessek egy templomot, az lenne életem nagy műve – mesélte a festőművész, akinek a bándi óvodai falfestéskor a hőség jelentette az igazi kihívást, ezért sokat dolgozott az esti órákban. Az alkotáshoz időálló elegyet használt, alapozófestéket kevert művészolajjal, hogy csökkentse a költségeket. Egy hét alatt a házfal új életre kelt: egy látványos kültéri alko­tással gazdagodott az óvoda és a falu.