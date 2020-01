Összefogással karácsonyra teljesen megújult a bándi Szent Anna-templom

A piaci áron 84 millió forintra becsült építészeti és szerelési munkálatoknak, valamint a 30 milliós restaurálásnak köszönhetően gyönyörűen megújult a Szent Anna-templom.

A bándiak – három tényezőnek köszönhetően – mintegy 52 millió forintot tettek hozzá, illetve spóroltak meg a felújításkor: egyrészt a helyi közösség munkájának és adományainak köszönhetően, másrészt a bándi vállalkozók azzal, hogy fél-, harmadáron vagy ingyen dolgoztak, és azok az építőanyag-gyártók, illetve beszállítók is sokat segítettek, akik jelentős kedvezményeket adtak. Bánd Német Önkormányzata pedig előbb 25 millió, majd plusz egymillió forint támogatást kapott a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságától a Bethlen Gábor Alapon keresztül a felújításra és állagmegóvásra.

A 2019 áprilisában kezdődött hatalmas munkából a helyiek közül 67-en önkéntesként vették ki a részüket.

A kivitelezést Csejtei Imre mérnök vezényelte le – Somorjay Sélysette művészettörténész, Kovács Dávid tervező és Fodor András koordinálása mellett – Kovács Mihály atya bevonásával.

A felújítás során – a jó állapotban lévő fedélszék kivételével – a templom kívül-belül teljesen megújult. A 14 évvel korábbi felújítást követően rengeteg probléma akadt a külső vakolattal, és az épület súlyosan be is ázott. Emiatt bádogozni kellett, leverték a külső vakolatot, megépítették az épület körül a csapadékvíz-elvezető rendszert, és gondoskodtak a templom megfelelő villamosenergia- ellátásáról is. Belülről új, átszellőző vakolat került a falakra. Megtörtént a padozat teljes korszerűsítése, megoldották a víz- és hőszigetelést, padlófűtést alakítottak ki, amelyre gyönyörű – a Sínai-hegyről származó – kőburkolat került. Új ablakok és bejárati ajtó is készült, és előtetőt kaptak a bejáratok.

Az asztaloscsapat kijavította az elkorhadt lépcsőorsókat, lépcsőket, küszöböket. Megoldották a templom hangosítását is. A restaurátorok is kiváló munkát végeztek, melynek során megújultak a gomba- és rovarfertőzéstől rossz állapotban lévő padok. Visszakapta eredeti színeit a főoltár, és egy festőművész-restaurátor jóvoltából az oltárkép is. Gyönyörű lett a szószék, amely az 1821-es állapotának megfelelő színeiben pompázik újra.

– Ez az épület kívül-belül teljesen megújult, hihetetlen mennyiségű munkával és korszerű anyagokkal, óriási technológiai fegyelemmel – foglalja össze röviden a történteket Csejtei Imre, aki megemlíti, hogy az induláskor nagyon kevés pénzük volt és kevesen is voltak, ezért levélben kértek segítséget a bándiaktól, mert különben nem készült volna el a templom. – Egyszer csak elkezdtek jönni az emberek. Olyanok jöttek, akik nemcsak a templomért, a közösségért is akartak tenni valamit. Fantasztikus közösség formálódott, amely óriási lelkesedéssel, nem szakemberként, de hihetetlen alázattal, óriási hittel és elszántsággal dolgozott – meséli meghatódva.

Fodor András, aki a felújítás egyik élharcosa volt, reméli, hogy a közösség megőrzi és megfelelően működteti majd a megszépült templomot. A további tervek kapcsán hozzáteszi, hogy egy mellékoltár és két gyóntatószék hiányzik még. Szeretnék, ha ennek a gyönyörű templomnak saját orgonája is lenne, de ezekhez már külső segítséget kell a falunak kérnie. – Nagy valószínűséggel a munkánknak akkor lesz vége, amikor mindezek a helyükre kerülnek és lezajlik majd az első orgonakoncert a templomban – vélekedik az egyháztanács tagja.