Összefogással megszépült a nagygyimóti óvoda udvara

Pályázati támogatás, önkormányzati forrás és a lelkes szülők munkája révén már megszépült környezetben, több játékkal várja a gyermekeket a Nagygyimóti Mesevilág Óvoda.

Szaller Zsolt, Nagygyimót polgármestere a megújult óvodaudvar átadóünnepségén kiemelte, 2016-ban nyílt lehetőségük arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében pályázzanak az elöregedett és balesetveszélyes óvodakerítés átépítésére, valamint az udvari játékok cseréjére, bővítésére.

– Nagy kihívás volt, hogy olyan kerítést tervezzünk és építsünk, amely nem elválaszt, hanem összeköt. Figyelemmel voltunk a gyermekek által kedvelt mai és egykori mesefigurákra, mesehősökre. A figurákat szabad kézzel, mérethűen rajzoltuk meg papírra, majd kivágtuk, hogy felrajzolhatóak legyenek a lécekre.

– Ezt követően kéziszerszámmal keltettük életre a megálmodott mesehősök arcát, majd lefestettük a kerítést, amely az elképzelésekhez hűen a napfényben úszó búzamezőt idézi – nyújtott betekintést a munkafolyamatokba Szaller Zsolt, Nagygyimót polgármestere, aki köszönetet mondott mindenkinek, aki kivette a részét a munkákból.

Mint mondta, emellett megnagyobbították a létesítmény udvarát, ahol helyet kapott a mászóvár, a mérleghinta, a babaház, a mászófal, a napvitorla és a gyermek „sörpadok”. – Nem volt része a pályázatnak az óvodakert kialakítása, továbbá egy gyermek-Kneipp-ösvény és az azt övező biciklipálya létrehozása, amit az önkormányzat saját pénzből valósított meg. Emellett a pályázat nem nyújtott fedezetet az udvar parkosítására, de az önkormányzat anyagi támogatásával és a szülők munkája révén már rendezett, szép környezet fogadja a gyermekeket – hangsúlyozta a polgármester. Megtudtuk, az elöregedett játékok, illetve az elavult drótkerítés cseréjére közel 11 millió forintos pályázati forrás állt rendelkezésre.

– Apaként és vezetőként is a gyermekek jövőjét tartom szem előtt. Úgy gondolom, a kitűnő pedagógiai munkához, amely az óvodánkat jellemzi, most már a korszerű tárgyi feltételeket is sikerült megteremteni. Azt kívánom, hogy az udvar legyen hangos a kacagástól, a nevetéstől, szülessen itt számtalan mosoly és élmény – zárta Szaller Zsolt.

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő az ünnepség alkalmával ugyancsak gratulált a gyermekes családok és az óvodapedagógusok örömére szolgáló beruházáshoz. Az átadást követően a gyerekek vidáman vették birtoka a megszépült óvodaudvart és a játékokat.