Összefogással szépül Balatonkenese

Hosszú, kemény munkanapok, közösségi összefogás és nagy szeretet – ezek a főbb jellemzői annak a folyamatnak, amely hónapok óta meghatározza Balatonkenese mindennapjait.

Kenesén közösségi összefogással, a Balatonkenesei Városvédő Egyesület akciójának köszönhetően újul meg a Mélyárok területén található játszótér, melynek különlegessége, hogy az új játékokat az elismert grafikus, Kő Boldizsár tervezte meg.

A kenesei közösség erejéről ad tanúbizonyságot, hogy vasárnapjaikat hetek óta a munkának szentelik, nők és férfiak saját tudásukhoz mérten dolgoznak azon, hogy a település gyermekei hamarosan egy művészi és biztonságos környezetben játszhassanak.

– Csodálatos lesz a játszótér, de a legszebb része számomra az, ami itt, Kenesén zajlik. Ez az alulról jövő szerveződés, ez a piknikhangulat, kijönnek ide kicsik-nagyok, idősebb asszonyok hozzák az ételeket, közben egyfolytában dolgoznak… – szóval így kellene működnie egy falunak. Ez az, amit a falu tud egy várossal szemben. Kenese a szívem csücske. Én itt nőttem fel, édesanyám most is itt él, aki egyébként szobrász- és festőművész, és itt is alkot. Éppen egy meseregényt írok Berg Judit segítségével. Keneséről szól, kitalált történet, de vannak reális alapjai. Olyan, mintha lenne itt egy párhuzamos világ, a gyerekkorom valóságosan megélt élményei itt, Kenesén. Annyit elárulok róla, hogy az egyik tatárlikban van egy láthatatlan átjáró, amin keresztül el lehet jutni egy láthatatlan városba, tulajdonképpen Balatonkenesére – mesélte Kő Boldizsár művész.

A mesevilágot idéző játszótéren elhelyeznek majd egy röpsúlyos körhintát is.

– Ez úgy működik, mint a vásárokban található körhinta, csak a gyerekek hajtják. Ennek a tetején lesz egy szoborjelenet, ami ennek a könyvnek az illusztrációja lesz. Amikor áll a hős a csónakban evezővel a kezében, és egy hatalmas kígyó borzolja a tó vizét. Lesz csúszdás vár, hinta is, tehát minden, ami egy játszótéren szeretett dolog. Én nagyon színes dolgokat szoktam csinálni, sokféle színből komponálok, mert a színnek is van egy nagyon komoly gyógyító, harmonizáló hatása – tette hozzá Kő Boldizsár.

A játszótér bejárati kapuján egy város fog díszelegni, ezzel is jelezvén, hogy ez a tér a hamarosan megjelenő mesekönyvben található láthatatlan város. A játékokat már felállították a helyükre, a játszótér a tervek szerint még idén nyáron elkészülhet.