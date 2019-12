Összefogással szereztek örömöt Nagyvázsonyban

Az volt az igazi különlegessége a délutánnak, hogy különböző korosztályok képviselői fogtak össze, alkottak egy nagyon szép műsort és szereztek egymásnak is örömet advent harmadik vasárnapján.

Ezt ne hagyja ki! Készíts velünk töltött káposztát karácsonyra! Válogass a legjobb receptekből!

Az adventi házi készítésű sütemények versenyét már másodszor hirdették meg a településen. A helyiek készítettek például püspökkenyeret, havas háztetőt, mézeskalácsot és hólabdát is. A sütiket három-három tagú gyermek- és felnőtt zsűri értékelte az íz, az illat és a kinézet alapján. Karisztl József, a zsűri elnöke elmondta, hogy a versenyzők éltek a lehetőséggel, és az ünnepi időszaknak megfelelő alapanyagokat: diót, mákot, házi lekvárt is használtak a sütemények készítésekor. Voltak szépen kidolgozott finomságok, és akadt olyan is, amelyik inkább a házi jelleget jelenítette meg.

– Örülünk neki, hogy ilyen jól sikerültek a sütemények, amelyek alkalmasak voltak a zsűrizésre. Volt olyan, a modern táplálkozást megjelenítő desszert is, amelyet akár egy étteremben is felszolgálhatnának – értékelt a zsűrielnök. A felnőtt bírák Polgár Gyuláné erdélyi hájasát találták a legfinomabbnak, míg a gyerekzsűri Molnár Barbara narancsos-mascarponés tortácskáját értékelte a legjobbnak.

A karácsonyváró délutánon Németh Szabolcs evangélikus lelkipásztor osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel, majd meggyújtotta a harmadik gyertyát az adventi koszorún a Reményi Antal Rendezvényházban. Ezt követően együtt énekelt a település közössége. Az Adventi daloláson közreműködött a 40 éves Őszirózsa Nyugdíjasklub és a Nagyvázsonyi Férfi Dalárda. Üde színfoltja volt a délutánnak a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület tagjainak és 16 külföldi önkéntesének műsora, akik nyolc európai országból érkeztek. Az Adventi dalolást Piltmann Anna fellépése zárta, aki a műsor végén a közönséget is megénekeltette.