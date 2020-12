Összefogtak a lesenceistvándi családért

A közelmúltban közlekedési balesetben súlyosan megsérült helyi fiatal édesapa, Tulok Mátyás családjának összegyűlt több, mint 900 ezer forint értékű adományt vették át a családtagok.

A két hónapja történt balesetben Mátyás elvesztette jobb karját. Jelenleg is kórházban ápolják még, az év végi ünnepre azonban talán hazajöhet néhány napra családjához. Hiszen itthon várja a felesége és két iker kislányuk, Réka és Rebeka. Az adományt, az összesen 809 ezer forintot és 352 eurót Tulok-Varga Kitti vette át Tóth Csaba polgármestertől, Nemesné Szabó Rózsától, a helyi Vöröskereszt alapszervezet titkárától és Szabó Zoltán atyától.

Tóth Csaba elmondta, hogy a baleset, amely a Tulok családban történt, megrázta a település polgárait. – A felhívásra, hogy segítsük a családapa felépülést, az önkormányzat jelentkezett először, de a Lesencékben élők is az összefogásról tettek tanúbizonyságot, bár az az itteni emberekre mindig jellemző volt. Egy húron pendülünk a bajban is – mondta a polgármester és azt kívánta, hogy mielőbb épüljön fel Mátyás. Hozzátette, hogy aki a későbbiekben szeretne még segíteni, az forduljon a Polgármesteri Hivatalhoz, onnan továbbítják az adományokat.

Zoltán atya az egyházközség szeretetéről biztosította Kittit. – A Szent Anna Egyházközség eddig is mindig segített a bajba jutottakon, hálás köszönetem a híveknek ezért. Az egyházközség a vasárnapi perselypénzt is felajánlotta a három lesencei településen. A mai helyzetben a járvány közepén is a szeretetet, az összefogást bizonyítottuk, hiszen mindannyiunknak egy atyja van a mennyben és mi minden testvérek vagyunk. Előfordulhat, hogy ma más van bajban, de holnap mi leszünk. Jó tudni, hogy az ember háta mögött van egy faluközösség, egy egyházközösség, amely nem hagyja elveszni, amelynek megtartó ereje van. Köszönet ezért a lesencei híveknek, az önkormányzat és a Vöröskereszt munkatársainak – mondta az atya.

Nemesné Szabó Rózsa arról beszélt, hogy a továbbiakban is számíthat a család a Vöröskereszt segítségére. Kitti meghatottan mondott köszönetet az adományért. – Hihetetlen, hogy még olyanok is segítettek, akiket nem is ismerünk, hálás köszönetünk érte. Mátyás állapota javul és nagyon örül a sok segítségnek. Hosszadalmas, nehéz két hónap van mögöttünk, de bízunk benne, hogy legalább pár napra hazajöhet karácsonykor és idővel teljes életet élhet. Mindenkivel kezet foghat, hogy megköszönje a segítséget – mondta a feleség.