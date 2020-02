Összehozza az embereket a Vámosi Lencse- és Hurkafesztivál

Az idei fesztiválon 41 helyi vagy környékbeli termelő és kézműves árulta a portékáit. 22 csapat vett részt a főzőversenyen, akik közül 15-en izgalmas lencseételeket, hét csapat pedig finom hurkát készített az értékes díjakért.

Már nyolcadik alkalommal rendezték meg a hétvégén a Vámosi Lencse- és Hurkafesztivált. A környék egyik jelentős februári eseményét Janó Márk Ádám közigazgatási államtitkár nyitotta meg szombaton délelőtt.

– Amikor a kormány 2019-ben meghirdette a Magyar Falu Programot, arra gondoltunk, hogy élő közösséget kell teremteni és nem hagyni azt, hogy a magyar falvak népessége csökkenjen. Ezek a célok itt már korábban megvalósultak, ahogy hallom polgármester úrtól, a népességszám egyre nő, a közösség, mint látom, egyre virágzik – mondta köszöntőjében a fesztivál fővédnöke, aki elújságolta, hogy Nemesvámos idén már négyszer pályázott eredményesen, és hasonló sikereket kívánt a településnek.

Tábori Ferenc, a megyei közgyűlés tagja, Hárskút polgármestere örömmel állapította meg, hogy idén is sokan eljöttek a rendezvényre. – Jó látni ezt a színes forgatagot, a jókedvű embereket, az összeszokott csapatokat – fogalmazott a fesztivál védnöke, aki beszélt arról is, hogy a magyar hagyományok fontos része a disznótor, és bár rohanó világunkban egyre kevesebb idő jut a tradicionális ételek elkészítésére, viszont az utóbbi időben, az ilyen rendezvényeknek is köszönhetően, változás tapasztalható.

Sövényházi Balázs polgármester kiemelte, hogy a fesztivál hatására sikerült megkedveltetniük az emberekkel az ismertebb hurka mellett a lencsét is.

A megnyitó idején a csapatok már javában serénykedtek a nagysátorban. Az egymást már jól ismerő baráti társaságok, környékbeli települések és cégek csapatai mellett indult a hurkakészítő versenyen a térség polgármestereiből álló csapat is, Ovádi Péterrel kiegészülve.

A résztvevők két óra után terülj, terülj asztalkámat varázsoltak a zsűri elé, amikor bemutatták szépen feltálalt ételeiket. A bírák szerint a legfinomabb hurkát a Vámosi Boregylet csapata készítette, míg a lencseételek közül a Lenc culinaris nevű csapat „nemzeti lencséje” lett a legjobb. A verseny fődíját a helyi, Lencse Végre Kapod elnevezésű csapat „tökéletes lencsepáros” étele nyerte.

A falu egy nagy parkolóra hasonlított a nap folyamán, az érdeklődők zsúfolásig megtöltötték a sportcsarnokot, amelynek színpadán Kalló Zoltán és zenekara is muzsikált, a helyiek képviseletében fellépett a Borostyán népdalkör és a Lencseszemek Asszonykör, a főzőverseny eredményhirdetése után pedig Polgár Péter humorista, valamint Márió a harmonikás szórakoztatta a közönséget.