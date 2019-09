Összekötötték a Nivegy-völgyét és a Káli-medencét

Régi álom vált valóra a Monoszló és Balatoncsicsó közti út felújításával, illetve kiépítésével, hangsúlyozta Kontrát Károly miniszter-helyettes, országgyűlési képviselő, a két falut összekötő közel két kilométeres út átadásán, pénteken.

Az országgyűlési képviselő hozzátette, nagy örömmel vett részt a program megvalósításában.

-Aki utat épít, az a jövőt építi. Ma felívelő helyzetben van az ország, a gazdaság fejlődik, öt százalékot meghaladja a növekedés, így sok mindenre tud fordítani, ahogy ez a térségben is történt, illetve történik, fogalmazott Kontrát Károly. Mint mondta, a két falut összekötő út amiatt is nagyon fontos, mert lehetővé teszi a környék jó megközelítését, így még többen keresik fel, és ismerik meg, ami az ország egyik legszebb része. Reneszánszát éli ugyanis a Balaton, a Balaton-felvidék, így a korszerű úttal a monoszlói-balatoncsicsói térség is még kiemeltebb helyzetbe kerül.

Az út kiépítése három éve indult összefogás gyümölcse, fogalmazott Simon György, Monoszló polgármestere. Hozzátette, küzdelmes három év áll mögöttük, a kitartás példaértékű, mindez még inkább összekovácsolta a két települést, a képviselőtestületeket, és a lakosságot is. Az út, amely egyben a Nivegy-völgyét és a Káli- medencét is összeköti, külön értéket ad, hogy a gazdák könnyebben, és a korábbinál jóval korszerűbb úton tudják megközelíteni értékes gépeikkel szőlőültetvényeiket, illetve mezőgazdasági területeiket.

Schumacher József, Balatoncsicsó polgármestere, aki óriási dolognak, a jövőbe való befektetésnek nevezte az út építését, üdvözölte, hogy kiemelten támogatta az építést a kormányzat, és mindenben melléjük állt az országgyűlési képviselő, majd méltatta a hivatali dolgozók munkáját. Mint mondta, a megyében út építésére kevés település adott be pályázatot, illetve nyert el támogatást. A környéken abban bíznak, hogy megpezsdül az élet a környéken.

Ferenczy Gábor, a beruházás projekt menedzsere elmondta, uniós és kormányzati társfinanszírozással történt a beruházás, amit a két falu konzorciumban valósított meg. A több mint 1800 méteres út 108 millió forintba került, amelyhez 92 milliós támogatást kaptak, a többit önerőből fedezték. Mindkét településnél további hegyi földutakat is felújítottak, Monoszlónál 925 méteren, Balatoncsicsónál pedig 558 méter hosszan.