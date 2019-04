Ősszel indulhat a várpalotai tanuszoda építése

A tervek szerint ősszel elindulhat az oly régen várt sportlétesítmény építése a Csík Ferenc parkban.

Még 2017 júniusában jelent meg a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, ami többek között a várpalotai tanuszoda megépítését is tartalmazta. Közel két év után sikerült eljutni addig, hogy az elmúlt héten megjelent a várpalotai tanuszoda közbeszerzési eljárásának kiírása, mondta el kérdésünkre a helyszínen, a Csik Ferenc parkban Campanari- Talabér Márta. Várpalota polgármestere Zugor Balázs alpolgármester, Sándor Tamás aljegyző és Kotzó Szabolcs projektmenedzser társaságában járta be a helyszínt, s nézte át a terveket.

– Nagyon régi vágyuk a várpalotaiaknak az uszoda. Megszűnt a Készenléti lakótelepen lévő strand, illetve a jelenlegi Csík Ferenc parkban a régi strand már több évtizede nem áll a sportolni vágyók rendelkezésére. Ezért is nagyon fontos, hogy elinduljunk ezzel a projekttel. A közbeszerzés kiírása nagyon fontos lépés, innen tudunk számolni mi is minden egyéb, még hátralévő munkával – tette hozzá a polgármester, akitől megtudtuk, az önkormányzat megbízásából a tavaly a Bakonykarszt kiváltotta a szennyvízcsatornát a területen, most a régi strandmedence elbontása következik.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása után augusztusban indulhat a munka, s szeptemberre – amikor a Budapesten zajló, az uszoda építését érintő közbeszerzés is a végére ér – a munkaterületet át fogja tudni adni a város a beruházáshoz.

– Nagy valószínűséggel szeptemberben lehet letenni az alapkövét a várpalotai tanuszodának, s a munkálatok indulását követően minimum egy év, maximum másfél év alatt elkészülhet az épület. Fontos kiemelni, hogy nemcsak az építés, hanem a létesítmény fenntartása is a magyar állam feladata lesz majd – mondta el Campanari-Talabér Márta.

Az uszoda – ahogy az a látványterven is látható – a régi 8-as úttal párhuzamosan helyezkedik majd el, s Makovecz-típusterv alapján épül.

– Minden Magyarországon megépülő tanuszoda ezen típusterv alapján épül meg. A változtatások minden esetben az elülső homlokzatot érintik, tehát a bejárat minden település, így Várpalota esetében is egyedi lesz – tette hozzá a városvezető.

Ami a méreteket illeti, a nagymedence 25 méter hoszszú, 15 méter széles és 1,90 méter mély lesz, s kialakítanak majd egy tanmedencét is az úszást még csak tanuló gyermekeknek. A nappali órákban a fiatalok úszásoktatását szolgálja az intézmény, azonban a kora reggeli, az esti, illetve a hétvégi időszakban bárki használhatja majd a várpalotai uszodát.