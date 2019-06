Őszre elkészül az M7-es autópálya és a 710-es út összekötő szakasz

Ütemterv szerint halad az M7-es autópálya és a 710-es út összekötő szakaszának építése.

A beruházás miatt több forgalomkorlátozás is érvényben van az autópályán. A fejlesztés lényege, hogy a Balatonfűzfőt, Balatonkenesét és Balatonakarattyát elkerülő utat közvetlenül az autópályára csatlakoztatják. Jelenleg a jelentősebb munkálatok a M7-es autópálya csomópontjában folynak, ahol a csomóponti ágak aszfaltozását végzik a szakemberek.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az új útszakasz kétszer egysávos és 2,5 kilométer hosszú lesz. A 710. számú főút és az új összekötő út találkozásánál körforgalmat alakítanak ki. Csaknem teljesen elkészült az M7-es autópálya feletti híd, és jó ütemben haladnak az útépítési munkálatok is, már csak egy aszfaltréteg leterítése van hátra – közölte kérdésünkre Hideg András, a NIF Zrt. kommunikációs igazgatója.

– Jelenleg a jelentősebb munkálatok a M7-es autópálya csomópontjában folynak, ahol a csomóponti ágak aszfaltozását végzik a szakemberek. A beruházás másik végpontjában, a 710-es és a 7205-ös utaknál körforgalmi csomópont épül: itt részben kész van már a körforgalom gyűrűje, hamarosan ideiglenesen ráterelik a forgalmat is. A körforgalom mellett épül a Budapest–Balaton-kerékpárút külön szintű átvezetését biztosító kerethíd, amely már szintén szerkezetkész – részletezte Hideg András. Hozzátette, a beruházás tervezett befejezési határideje idén október vége, de a projekt néhány elemét – például a körforgalmi csomópontot – már korábban, a nyár folyamán használhatják majd az autósok.

A beruházás miatt forgalomkorlátozásokra is készülniük kell az autósoknak. Az M7-es autópálya Budapest irányába vezető oldalán, a 88-as és 89-es kilométerszelvénynél augusztus 31-ig 80 kilométer per órás sebességkorlátozás van érvényben, és a leállósáv egy részét is lezárták. Az autópálya Balaton felé vezető oldalán, a 87–89 kilométerszelvény közötti szakaszon szűkített belső és külső sá­vo­kon haladhat a forgalom 60 kilométer per órás sebességkorlátozás mellett. Fontos változás, hogy a 90. számú kijárat felé való lehajtás a jelenlegi lehajtó mellett található terelőúton lehetséges.

A kivitelezés összege mintegy nettó 7,3 milliárd forint.