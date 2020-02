Ösztöndíjjal segít Rasovszky Kristóf céljait a Pannon Egyetem

Már nagy erőkkel készül a 2020 évi tokiói nyári olimpiai játékokra Rasovszky Kristóf világbajnok, kétszeres Európa-bajnok és junior világbajnok magyar úszó, a Pannon Egyetem villamosmérnök szakos hallgatója.

Jelenleg mindössze öt napot tölt hazánkban, mielőtt visszamegy a külföldi edzőtáborba, de addig sem tétlenkedik, nem maradnak el a napi edzések. A felkészülés hajrájában, maroknyi szabadidejében azonban az egyetemre is jutott ideje, ahol dr. Gelencsér András rektor, Csillag Zsolt kancellár és dr. Edvy László, a Testnevelési és Sport Intézet igazgatója látta vendégül.

A kötetlen beszélgetés vezérfonala értelemszerűen a sport és a tanulás kapcsolata volt: az olimpiai célkitűzések, a felkészülés élményei, tapasztalatai és szakmai kérdések mellett szó esett tanulmányi előre meneteléről, a sport és a tanulás összehangolásáról is. A világbajnok úszó elmesélte, hogy az egyik legnagyobb próbatétel talán az lesz, hogy míg a felkészülés során jellemzően 15-16°C-os vízben edz, addig az olimpián nagyon meleg levegő és víz (kb. 30°C-os) várható – ezzel nem csak neki kell majd megküzdenie, hanem versenytársainak is. Tanulmányaival kapcsolatban elárulta, hogy megfontoltan halad előre, de ő is ugyanazokat a kihívásokat éli meg, mint minden más hallgató, annyi kivétellel, hogy neki az aktív sport is megjelenik a mindennapjaiban. Hozzáállásában viszont ugyanúgy gondolkodik: akárcsak a sportéletben, a tanulmányaiban is önerőből akarja leküzdeni a próbatételeket, sehol sem vár plusz segítséget.

A találkozó végén az egyetem vezetősége nem csupán szurkolásáról és erkölcsi támogatásáról biztosította a sportolót: egyetemi ereklyék mellett külön ösztöndíjjal is hozzájárul Kristóf olimpiai felkészüléséhez a Pannon Egyetem. Ilyen, olimpiát támogató ösztöndíjat első alakalommal nyújtott az intézmény, melyet a jövőben is biztosítani kíván sportoló hallgatóinak, bízva abban, hogy többeket inspirál majd a magasabb célok kitűzésében és elérésében.

