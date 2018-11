Öt települést érintő felnőttképzés indult Nagyvázsonyban

Sikeres a falu imázsfilmje, elindult a felnőttképzés, és még novemberben is folytatódtak az útfelújítások a településen.

A sikeres EFOP-pályázatnak köszönhetően elindult a felnőttképzés, amelyre öt településről: Badacsonytomaj­ról, Kapolcsról, Mencshelyről, Nagyvázsonyból és Puláról várják a jelentkezőket. Élményszerű, falusi tudásképzésre törekszenek a szervezők, akik a kiskertész-képzéstől a falusi vendéglátáshoz kapcsolódó ismereteken át számos tanfolyamot indítanak. Már folyik az egészségfejlesztő- és segítő-, a szőlész-borász-képzés, míg a gyümölcspálinka-készítő tanfolyamhoz még oktatót keresnek.

Utóbbival kapcsolatban Fábry Szabolcs polgármester elmondta: nem konkurenciát akarnak teremteni a pálinkafőzdéknek, hanem az a céljuk, hogy azok is megfelelő minőségben készíthessék el pálinkájukat, akiknek erre otthon legálisan lehetőségük van.

Fontos eredmény, hogy felújították a régi kisiskola raktártermét, amelyből többfunkciós oktatóterem lett.

A közelmúltban, dróntechnológiát is használva elkészült a község imázsfilmje, amelynek nagy sikere van, már több mint 10 ezren látták. – A vendégeink közül többen is jelezték, hogy látták a filmet, és ennek hatására látogattak el Nagyvázsonyba – fogalmazott a polgármester.

Mindeközben befejeződött két kilométernyi aszfaltozás is a faluban, s járda és sétány is épült. A legnagyobb feladat továbbra is a belterületi utak aszfaltozása, ahol még vannak feladatai az önkormányzatnak, ehhez keresik a forrásokat.

