Ötéves ciklusra készülnek a települések vezetői

Fideszes többség van a megyei és a Veszprém városi közgyűlésben. A vasárnapi helyi önkormányzati választás eredménye azonban több településen meglepetést okozott.

A megyei közgyűlés 17 tagú, 10 mandátumot a Fidesz–KDNP, 2-2 mandátumot a DK és a Jobbik Magyarországért Mozgalom, egy-egy mandátumot a Magyar Szocialista Párt, a Mi Hazánk Mozgalom és a Momentum Mozgalom szerzett. A veszprémi képviselő-testületben a Fidesz–KDNP-nek 11, az ellenzéknek 7 helye van, a kormánypártoknak minősített többsége lesz az új közgyűlésben.

Ahogyan arról lapunkban beszámoltunk, Veszprém megye 217 településén 469 polgármesterjelölt mérette meg magát az önkormányzati választáson. Több városban győzött a korábbi polgármester, néhány helyen viszont új vezető van. A kisebb településeken elsősorban függetlenként induló polgármesterek győztek – volt, ahol száz százalékban. A most kezdődő ötéves ciklusra készülnek a városok vezetői, akiket a választási eredményekkel kapcsolatos értékelésre kértünk, terveikről kérdeztünk.

Ajka

Schwartz Béla 17 éve irányítja a várost. A választópolgárok bizalmat szavaztak neki, az ellenzéki hatpárti együttműködésben, a Közösen Ajkáért Egyesület polgármestereként nyert.

– Számítottunk a győzelemre, nem más, mint a teljesítményünk alapján. Az elmúlt időszakban rengeteg útátadást, korszerűsítési munkák eredményeit tudtuk felmutatni. Úgy időzítettük ezeket, hogy még a tervezői megbízások is beérjenek. A kampány alatt több esetben a tények elferdítésével találkoztunk, így annak megcáfolására, miszerint Ajka lecsúszott, készítettünk egy táblázatot, melyből egyértelműen kiderült, Veszprém után Ajka a második helyen áll a legtöbb mutatót illetően, két helyen meg is előzi Veszprémet. A győzelem köszönhető egyrészt annak, hogy a nagyvállalatok közösségi ereje átterjedt a civil életre is, erős összefogás tapasztalható a városban. Az elkövetkező időszak kiemelt projektjei között ott van többmilliárdos beruházásként a Torna patak, de a tósoki és padragi városrész vízelvezetésének feladata is. Folytatjuk a munkát a város folyamatos dinamikus fejlődéséért – mondta Schwartz Béla.

Balatonalmádi

A választás fordulatot hozott a városban, a Fidesz–KDNP által támogatott Keszey Jánost, aki 2006 óta volt polgármester, legyőzte a függetlenként induló Kepli Lajos.

– Éreztem, hogy van változást sürgető hangulat a városban, de a győzelemben csak reménykedtem. Az utóbbi hónapokban rengeteg emberrel beszélgettem, és a legtöbben úgy érzik, hogy a városban az utóbbi húsz évben mintha megállt volna az idő. Én is úgy látom, hogy sok lehetőség ment el mellettünk, és nem mindig a legfontosabb dolgokra koncentráltunk. Jó, hogy van egy szökőkutas díszterünk, de például sok úton még nincs szilárd burkolat, és nem megoldott a csapadékvíz-elvezetés sem, ami pedig Balaton­almádi földrajzi adottságai miatt kiemelten fontos lenne. Dolgoznunk kell a tavaszi és őszi turisztikai szezonon. Fontos lenne az építési szabályok változtatása, hogy Almádi arculatához illő házak épüljenek. Mivel újabb ­uniós pályázati forrásokra csak 2021-től lehet majd számítani, a legfontosabb, hogy a város megfelelően működjön, mert a pályázatok önerőigénye a városi tartalékokat kimerítette – értékelt Kepli Lajos.

Balatonfűzfő

A várost új polgármester vezeti Szanyi Szilvia személyében.

– Kell most egy-két hét, hogy a dolgok elrendeződjenek. Két héten belül tartjuk a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület legnagyobb programját, a Borzongás túrát, amelynek a levezényléséhez kellek majd, aztán összeférhetetlenség miatt meg kell válnom az egyesület elnöki címétől. Hosszabb távon gondolkodva a volt Jókai-iskolából szeretném kialakítani a Kle­bels­berg Kulturális és Turisztikai Központot. Fejlesztenünk kell a Tobruki strandot és a csillagvizsgálót. A polgármesteri hivatalból remek hotel válhatna. Szeretném, ha Tobrukban piac nyílna. Fejleszteni kell óvodáinkat, bölcsődére is szükség lenne. Én mindenki polgármestere szeretnék lenni kortól, vallástól és pártállástól függetlenül. Véleményem szerint a polgármester nem a település ura, hanem a szolgálója, és én szeretném a várost szolgálni.

Balatonkenese

A településen a független jelölt, Jurcsó János 54,48 százalékkal nyerte meg a polgármester-választást.

– Köszönöm a balaton­kenesei lakosságnak a képvi­se­lő-testület és a magam nevében, hogy ilyen nagy számban részt vettek a szavazáson. Békés, nyugodt kampány van a hátunk mögött, és városunk újra bizonyította, hogy mindenféle viszályoktól és kirohanásoktól mentes választási küzdelem is létezik ma Magyarországon. Nem egy konkrét csapat kapott most felhatalmazást a következő évekre, hanem egyéni indulók szerezték meg a mandátumokat, de most az elsődleges feladat, hogy csapattá váljunk és együtt tudjunk tenni a településért. Megőrizzük azokat a dolgokat, amelyek jól működtek, és igyekszünk új lendületet adni Kenesének – mondta el Jurcsó János polgármester.

Berhida

A településen Pergő Margit Cecília független jelölt a szavazatok 57,20 százalékával nyerte meg a polgármester-választást Punk Jánossal szemben.

– Tele vagyunk munkával, a hivatalos eskütétel után megyünk is tovább, tenni kell a dolgunkat. Sokan indultak képviselőnek, sokfajta ötlettel, meg kell vizsgálnunk azoknak a javaslatait is, akik nem jutottak be, és ami megvalósítható, azt napirenden kell tartani, hiszen mindenki a településért dolgozik, és a berhidaiaknak tartozunk ennyivel – mondta el a Napló kérdésére Pergő Margit polgármester.

Devecser

Az önkormányzati választás eredményeként Ferenczi Gábor maradt a polgármester. Szoros küzdelemben, 66 szavazat különbséggel nyert.

– Köszönöm a bizalmat, minden igyekezetemmel azon leszek, hogy továbbra is megszolgáljam azt. A következő öt évben azon fogok dolgozni, hogy azokat is meggyőzzem a munkámmal, akik most nem rám voksoltak – mondta a városvezető. Hozzátette, a képviselő-testületben megvan a döntéshozatalhoz szükséges többségük. A kampányban elindult hat képviselőjelölt közül hárman képviselőként folytatják a munkát, hárman pedig az önkormányzat képviselő-testületének gazdasági és ügyrendi bizottságában dolgoznak majd. Így Ferenczi Gábor polgármesterrel az élen a teljes hatfős csapat részt vesz közösen a város irányításában.

Herend

A város vezetőjeként Jánszky Lajos László folytathatja 2014-ben megkezdett munkáját. A polgármester egyedüli jelöltként indult a választáson a Fidesz–KDNP támogatásával.

– Vegyes érzelmeket váltott ki belőlem ez a helyzet, mert egyrészt örültem annak, hogy az emberek ilyen módon ismerték el eddigi munkámat, másrészt azonban Herenden alacsony volt a részvételi arány, mert sokan tét nélkülinek minősítették a választást – fogalmazott a régi-új polgármester, aki elmondta még, hogy a képviselő-testület négy helyen változott. Altai Elvira, Guba Árpád, Magasházi Zsuzsanna és Ujhelyi Gábor került be a testületbe. Velük kiegészülve viszik tovább a már folyamatban lévő Zöld város programot, emellett új bölcsőde építésére is pályáztak, folytatódik a Bányatelep felzárkóztatása, és tervezik egy záportározó kialakítását a várost sújtó villámárvizek miatt.

Sümeg

Végh László polgármester örömét fejezte ki lapunknak, hogy újra bizalmat kapott a sümegiektől.

– Az első feladataim nem újak, hanem a régiek folytatása, hiszen jó pár projekt félben van. Folyik a körforgalom építése, amelyet, ha az időjárás is engedi, karácsony előtt át­adunk a forgalomnak. Szeretném, hogy még ebben az évben befejeződjenek a vis maior pályázat kivitelezési munkálatai, abban újabb utak aszfaltozása készülhet el. Több más projekt is folyamatban van, mint például a Zöld város program. A jövőre nézve feladat a költségvetésből elkülöníteni egy nagyobb részt a járdák, utak rendbetételére, illetve a csapadékvíz-elvezetésre. Ez nagy feladat, támogatást kell találni hozzá, hogy a város északi és keleti részén elkészülhessenek a vízelvezetések, útburkolatok – mondta a város régi-új polgármestere.

Tapolca

Dobó Zoltán, a város újra megválasztott polgármestere Wass Albert szavaival reagált megkeresésünkre: „Minden ember egyforma, s annyit ér, amennyit a közösség érdekében dolgozik.”

– Számunkra Wass Albert gondolata volt az irányadó a kampányban és az lesz a következő öt évben is. Munkás ciklus elé nézünk, nagyon sok megvalósításra váró tervünk van, amellyel a tapolcai emberek bíztak meg minket. A választópolgároknak köszönettel tartozunk, hiszen ezt a választást nem mi, hanem a város nyerte meg. Olyan felhatalmazást kaptunk, amely komoly felelősséggel jár, de hiszem, hogy a mellettem felsorakozó képviselő-testület felkészült szakembereivel konstruktívan és eredményesen tudunk együtt dolgozni. Tapolca megmutatta, hogy milyen utat választ. Nem lehetek elég hálás a városomnak – mondta Dobó Zoltán.

Zirc

Ottó Péter (Fidesz–KDNP), a város polgármestere a szavazatok 51,81 százalékát kapta.

– Le kell ülepedniük a történéseknek, hogy aztán kellő objektivitással lássuk a mögöttünk hagyott időszakot, beleértve a kampányt és a választás eseményeit – fogalmazott Ottó Péter, aki 2006 óta vezeti a várost. Szerinte jól felkészült jelöltek vetélkedtek egymással, s szoros lett az eredmény mind a polgármesterjelöltek, mind a képviselő-testületi tagok tekintetében. Úgy látja, hogy szakmailag kitűnő képviselő-testület állhat neki a következő ciklus feladatainak. Bízik a konstruktív munkában mindenkivel, amiben partner szeretne lenne. Kijelentette: a munka folytatódik, komoly kihívások állnak előttük, elég csak a folyamatban lévő, elnyert projektekre gondolni.