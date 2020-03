Ötéves munka zárult le a tapolcai gimnáziumban

A kormány 285 millió forintos támogatásával és 89 millió forintos önrésszel készült el mostanra a Batsányi János Gimnázium épületének külső felújítása. A beruházást pénteken délelőtt avatták fel.

Az ünnepségen Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy ötéves projekt lezárása ez a nap.

– Kultikus intézménye Tapolcának és környékének a gimnázium, hiszen az intézmény bocsátja ki azokat a szakembereket, értelmiségieket, vállalkozókat a környékbe, akik viszik majd az iskola és a város hírnevét, éltetik a vidék erejét. Megújult az épület, de ezek csak téglák, az intézmény szellemiségét a diákok és a pedagógusok adják, akik évtizedeken át innen indultak útra, ide értek, hogy alkossanak és adjanak a jövő nemzedéke számára egyre több fiatalt. Fontos a felújítás, és örömmel érkezünk egy megújult épületbe, de a fiatalok tanuláshoz való viszonyát nem ez határozza meg, tisztességes diákok eddig is kijöttek az intézmény falai közül, és lelkiismeretes pedagógusok eddig is tanítottak a gimnáziumban – mondta a képviselő, és megköszönte a pedagógusok és diákok nélkülözését, türelmét, hiszen a felújítása alatt is folyt a munka az épületben. Azt kívánta, hogy a tanulók mindig emlékezzenek rá, hogy az élet nagy dolgait ebben az intézményben kapták.

Dobó Zoltán polgármester avatóbeszédében elmondta, hogy a 49 éves iskolában eddig nem sok minden változott, ami az épületet illeti.

– Kívülről új külsőt kapott az intézmény. Ahhoz, hogy most itt állhassunk, szükséges volt a megyei közgyűlés, a kollégáim, a kivitelezők munkája, de elsősorban a város kellett a megújuláshoz, hiszen a plusz 89 millió forint biztosítása nélkülözhetetlen volt a kivitelezéshez. A városban bárhol jó helyen lenne ez az összeg, ma hazánkban minden város el tudna költeni ennyi pénzt feltűnés nélkül hasonló célra. Első lépésnek tartom a felújítást, hiszen belül még van mit tenni, de nem ezen múlik, hogy kinek milyen lesz a bizonyítványa – mondta a polgármester és hangsúlyozta, hogy a városnak és a tapolcaiaknak egyaránt fontos az intézmény.

Az ünnepségen közreműködtek a diákok.T