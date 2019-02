Ötletekből nincs hiány Mezőlakon

Tavasszal befejeződhet a mezőlaki önkormányzat épületének teljes felújítása, melyen már 2018-ban is sokat dolgoztunk, többek között kerékpárúttal egybekötött járda is épült a településen – emelte ki Nagy Gábor, Mezőlak polgármestere.

Nagy Gábor úgy fogalmazott, a 2018-as év nem nevezhető az önkormányzatuk aranykorának, mert a szolidaritási adó és az egyéb, úgymond tehetősebb önkormányzatokat sújtó terhek súlya alatt már közel sem lehetett abban az ütemben fejlődni, ami az elmúlt években megszokott és talán elvárt is volt a településen.

A polgármester kifejtette, a helyi sportcentrum környékén voltak elmaradt munkálatok, ezen a téren azonban a pályázati források sajnos nem tettek lehetővé olyan mértékű előrelépést, mint amit célként tűztek ki maguk elé. – Újabb nehézség, hogy a közmunkaprogramban is változásokat hozott ez az év, a továbbiakban már nem részesül közfoglalkoztatási támogatásban a település. Ez azt jelenti, hogy ha ezt a színvonalat továbbra is fenn szeretnénk tartani a településen, beleértve a fűnyírást és hóeltakarítást is, akkor saját költségen tudjuk a munkásokat alkalmazni – magyarázta Nagy Gábor.

Megjegyezte, panaszkodás helyett megpróbálják mindenből a lehető legjobbat kihozni. – Idén indul, és talán jó lehetőségeket rejt magában a Magyar falu program, amihez kapcsolódóan az útfelújítás mellett bölcsőde kialakításában is gondolkodunk – fejtette ki.

Hozzáfűzte, elsődleges céljuk az intézményeik működtetésének biztosítása. – Idén szeretnénk folytatni a járdaépítési programjainkat, ehhez kapcsolódóan a temető térkövezése, illetve egy urnafal kialakítása jelent kiemelt feladatot. A művelődési házban állagmegőrző felújításokat tervezünk, mert egyéb lehetőség hiányában a testnevelésórákat is itt tartják iskolánk tanulóinak – emelte ki Nagy Gábor.

Természetesen folytatódik a közterületek virágosítása is, hiszen ötletből nincs hiány a településen. Ezt igazolja többek között, hogy Mezőlak tavaly már harmadszor szerzett kiváló minősítést és különdíjat A tiszta és virágos Veszprém megyéért elnevezésű közterület-szépítési versenyen. Emellett a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyen is eredményesen szerepeltek.

Nagy Gábor elmondta, fontosnak tartják a közösségi programokat. Ilyen a nőnap, a Mezőlak Fest, a Szent Márton-napi lámpás felvonulás, az idősek napja és az adventi programsorozat. Emellett nagy hangsúlyt fektetnek a jeles napokra, megemlékezésekre is.