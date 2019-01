Ötven méteres szikláról mentették meg Teklát Badacsonytomajon

Ijedtében elfutott és sziklafalak közé szorult Badacsonytomajnál egy vizsla.

Tekla a szilveszteri tűzijáték miatt menekült, szabadnapos tűzoltó, illetve ipari alpinisták társaikkal együtt mentették meg január 3-án, gazdái nagy örömére.

-Szabadnapos voltam éppen, amikor érkezett a hír az eltűnt vizsláról, idézte fel az esetet Geiger Máté hivatásos tűzoltó, a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja, ipari alpinista és Sümegi Imre, alpintechnikai oktató. A két tűzoltó ötven méterre mászott fel Badacsonytomajon, a régi bazaltbányánál a sziklafalon, utána húszat ereszkedett lefelé, majd húsz-harminc métert vízszintesen mentek, így tudták megközelíteni a kutyát. Szerintük az állat meneküléskor valószínűleg egy keskeny párkányon át kerülhetett a sziklák fogságába, és talán kisebbet-nagyobbat eshetett is közben.

A négy lábú kitörő örömmel fogadta megmentőit. Vittek neki ennivalót, azzal kínálták, így tudták megnyugtatni, magukhoz hívni a riadt állatot. Aztán a lefelé menet külön feladatot adott: az ipari alpinisták kiépítettek egy ferde kötélpályát: köteleket feszítettek ki a szikla lábánál lévő fákhoz, és úgynevezett ferdekötélpályás technikával leeresztették a kutyát, akire előzőleg hevederből készült hámot tettek. Amikor az eb leérkezett, gazdái örömükben sírva ölelték magukhoz. – A kutya megmenése hosszú órákon át tartó, csapatmunka volt, szögezte le Máté és Imre, majd sorolták, hogy az önkéntes egyesülettől ott volt még a mentésnél Papp Tamás, idősebb Sümegi László, ifjabb Sümegi László, Bíbor Zoltán, Benkő Attila, Páli Ábel és Hegyi Péter.

Jakócs Zsolt, a vizsla gazdája azt mondta, Tekla, aki családtag náluk, december 31-én, délután tűnt el. Egy tacskóval él az udvaron, és éppen be akarták csukni őket, mert arra nem gondoltak, hogy már délután megkezdődik a durrogatás, amitől megriadtak az állatok. Tekla átugrotta a kerítést, a tacskó szerencsére ezt nem tudta megtenni. A család Tekla nyomába eredt, de nem találták, majd keresték kora reggeltől kezdve ismét, autóval, gyalogosan, és keresték a közösségi oldalon is.

– Rossz volt látni, ahogy több kutya a durrogatástól megzavarodva, kóvályogva kóborolt az utcán, a környéken, egyet Jakócsék is haza is vittek. Aztán a Szent István király kápolnához ment a család, ott kiabálták Tekla nevét, de január elsején semmi eredménnyel ne jártak. A keresést folytatták 2-án is, ismét a hegytetőről kiabáltak kutyájuknak, aki egyszer csak visszaugatott nekik. Ettől kezdve felperegtek az események, és segítséget kért a család. -Tekla, a kétéves, ivartalanított, chipes szuka nagyon lefogyott, megtalálásakor a második születésnapja volt, de szerencsére az ijedtségen kívül semmi baja nem történt. Az biztos, hogy idén már reggel behívjuk a házba Teklát szilveszterkor, fogalmaztak boldog gazdái.

