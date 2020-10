Ovádi Péter országos szintű állatvédelmi programot indítana

– Mindenkire számítok, aki tenni akar az állatvédelemért, pártpolitikától függetlenül. Együtt, csapatban meg tudjuk oldani mindezt, és így eredményeket lehet elérni – hangsúlyozta Ovádi Péter. A Nemzeti állatvédelmi program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztost, országgyűlési képviselőt Veszprémben, egy állatvédelmi rendezvényen kérdeztük a biztosi feladatairól. Ezt a miniszteri biztosi posztot az országban elsőként a veszprémi politikus kapta meg.

– Megtisztelő számomra a felkérés, nagyon szép a feladat, örömmel mondtam igent Nagy István miniszter úrnak. A terület a szívemhez közel álló, hiszen 2018-ban is, amikor megválasztottak ország- gyűlési képviselőnek, egyik fő témám az állatvédelem volt, illetve az, miként lehet az állatvédőknek segíteni. Láttam, hogy emberfeletti munkát végeznek – vélekedett Ovádi Péter, aki magánemberként is gyakran látogatta a menhelyeket, ahol kutyákat sétáltatott, segített, amiben csak tudott, és ezt ma is teszi.

A miniszteri biztos, országgyűlési képviselő kiemelte, nagyon örül annak, hogy Veszprém megyében sikerült eredményeket elérniük a két év alatt, mert azokat a szereplőket ültették egy asztalhoz, akik az állatvédelemért tudnak tenni. Ilyen a rendőrfőkapitány, a kormánymegbízott, a hatósági állatorvos és az állatvédők. Velük folyamatosan egyeztettek, és ezzel tudták segíteni az állatvédelem ügyét.

A politikus örömmel szólt arról, hogy erre felfigyeltek az országban is, és a miniszteri biztosi poszttal megnyílik a lehetőség, hogy mindez programmá bővülhessen. Úgy fogalmazott, természetesen mindez országos méretekben másként fest, így miután mindig is a párbeszéd, az egyeztetés híve volt, felvette, felveszi a kapcsolatot azokkal az állatvédőkkel, illetve szervezetekkel, akik, amelyek meghatározók az országban. Biztosi posztján ugyanis legelső feladatának tekinti a terület áttekintését, a körülmények felmérését.

Sokan keresik, aminek örül, mert nagy szükség van egyeztetésekre, beszélgetésekre. Célja, hogy olyan program készüljön majd, amelyet mindenki támogat. Az egyetértési pontjaik már megvannak, így az ivartalanítási program elindítása, ami látványosan csökkentheti a kóbor, gazdátlan ál­latok számát.

Nagyon fontos az olyan szaporítók elleni fellépés, akik nem megfelelő körülmények között tartják az állatokat, lényeges feladat a felelős állattartásra való felhívás, az ebrendészeti, illetve gyepmesteri telepek felülvizsgálata, segítése, az állatvédők és az általuk fenntartott menhelyek támogatása. Örvendetes, hogy Veszprém megyében működik a Fehér Holló Vadmentő Alapítvány is, melynek tagjai szintén emberfeletti munkát végeznek, és nekik is nagy szükségük van az együttműködésre, a segítő kézre.

Természetesen ott vannak a haszonállatok is, vetette közbe, majd megjegyezte, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) erős szabályok mentén ellenőriz ezen a területen, jól működik a hatóság. A biztos velük is egyeztetett már, gyűjti az információkat. Úgy látja, a Nébih mindent elkövet azért, hogy a haszonállatok a legjobb körülmények között tudjanak élni. Ezen a téren is vannak sajnos olyanok, akik a törvényt nem tisztelik, és velük szemben minden erőnkkel fel kell lépni, szögezte le.

A kérdésre, hogyan tudja beosztani az idejét a számtalan feladat és családja között, azt mondta, mindhárom pillér nagyon fontos számára: a család, az országgyűlési képviselői és a miniszteri biztosi tevékenység. Hivatalos teendőit úgy osztja be, hogy választó­kerületi feladatokkal akkor foglalkozik, amikor lakóhelyén, Veszprémben tartózkodik, biztosi munkáját pedig főként Buda­pestre koncentrálja, amikor képviselőként a fővárosban, illetve a parlamentben dolgozik.