Ovisoktól a kamaszokig számos látogatója akadt a berhidai gyereknapnak

Az eső sem mosta el a gyereknapot péntek délután Berhidán, számos kisgyermekes család látogatott ki a Bezerédi téren rendezett programra.

Az akadálypályával, gólyalábas bohócműsorral színesített program részeként a gyerekek a Bezerédi téren légvárat, élőcsocsót, gyermekkörhintát, arcfestést próbálhattak ki, de rendőrségi bemutató, kézműves játszóház, csillámtetoválás és lufihajtogatás is várta a kicsiket, 17 órától pedig Sihell Vanessza és Morvai Dani műsorát tekinthették meg a látogatók. Az ötéves Gáspár Benedek Péter elmondta, tavaly is részt vett már a berhidai gyermeknapon, idén az ugrálóvár és a körhinta vonzza a legjobban, de a csillámtetoválást is kipróbálja, valahány alkalommal lehetőség van rá, és az arcfestésre is sorba áll. A hatéves nagycsoportos, Szatmári Balázs ugyancsak részt vett a rendezvényen az előző években is, az ugrálóvárat és a körhintát ő sem hagyta ki. A Kedvcsinálók gólyalábas bohócaitól pedig műsoruk bemutatása után lufikardot kér. Mint mondja szereti ezeket a szabadtéri játékokat, kedvence a foci, így az élőcsocsót is mindenképpen megnézi majd. Az ötéves Lakatos Karolina elmesélte, délelőtt már megnézhették, kipróbálhatták az óvodásokkal az ugrálóvárat, persze ezt délután sem hagyja ki a játékok sorából.

A gyereknap kapcsán Pfeifer Viktória, Bogdán Szintia Melitta és Danó Leila Rebeka, három nyolcadikas diáklány elmondta, főleg ismerősökkel, osztálytársakkal, rokonokkal találkozni jöttek ki a programokra, mert itt kötetlenebbül futhatnak össze, beszélgethetnek, mint az iskolában. Ők már inkább kisebb testvéreiket kísérték el, igaz, az élőcsocsót még talán ők is kipróbálják. A lányok úgy vélik, jó lenne, ha lehetőségük lenne kifejezetten az ő korosztályuk, a 15–18 évesek számára szervezett buliban szórakozni, de érdeklődési körük egyébként igen vegyes, sminkeléstől a fociig számos dolog érdekli őket.