Ózongenerátorokat adományozott a veszprémi színház a mentősöknek

Négyszázezer forint értékben, hat darab ózongenerátort adományozott a Veszprémi Petőfi Színház a megyeszékhelyen működő, illetve a zirci mentőállomásnak. A fertőtlenítést szolgáló készülékeket csütörtökön adták át a megyeszékhelyen.

Oberfrank Pál színidirektor, színművész felidézte, miután megtudták, hogy a mentőszolgálatnak nagy szüksége van ózongenerátorra, azonnal megkeresték a partnereiket, barátaikat, illetve erről beszéltek saját társulatuknak is. Az említettek valamennyien segítettek az eszközök megvásárlásában, amelyekből ötöt a veszprémi, egyet pedig a zirci mentőállomásnak adományoztak.

– Nagyon nagy segítség a mentőszolgálatnak, így minden mentőautón van generátor, ami sokat jelent a betegellátás után, jegyezte meg Nátrán Albin Veszprém megyei vezető mentőtiszt, aki nagy köszönettel beszélt az adományozókról. Elmondta, az ózongenerátort a mentőautók kiegészítő fertőtlenítésére használják, amit megfelelő felület tisztítás után, a fertőtlenítés végén kapcsolnak be az autóban. A generátor a még élő sejteket, vírusokat, baktériumokat is elpusztítja, majd szellőztetés után ismét bevetésre készen áll az autó. Nagyjából 15 percig kell használni a generátort, és ennyi ideig tart a szellőztetés is.

Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgató-helyettes úgy fogalmazott, elismeréssel tekintenek a mentőszolgálatra, különös tekintettel a járványhelyzetben végzett, embert próbáló munkájukra. Ezért felhívták a társulat figyelmét arra, hogy aki tud, önkéntes munkával segítsen a mentősöknek, és a Petőfi színházból adminisztratív feladatra többen is jelentkeztek. Varga Gábor, a Zirci Mentőállomás vezetője nagy örömmel fogadta az adományt.

Náluk eddig egy ózongenerátor volt, és most már mind a két, 24 órában szolgálatban lévő autón van ilyen készülék, ami nagy szolgálatot tesz betegellátás után.